Отчим напоил 10‑летнюю падчерицу алкоголем, изнасиловал, убил молотком и закопал. Зачем мужчина помогал волонтёрам искать малышку?
Весной 2012 года в маленьком уральском городе Белорецк произошла ужасная трагедия, которая потрясла не только местных жителей, но и всю страну. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Исчезновение девочки15 апреля 2012 года семейство Ивановых (всё персональные данные изменены редакцией) отдыхало вместе в выходной день. Семью составляли мать Мария, её супруг Михаил и двое детей — девятилетняя и четырёхлетняя общая дочь супругов. После визита к бабушке вечером старшая девочка Катя пожелала возвратиться домой. Отец семейства вызвался сопровождать её, однако вскоре после ухода ребёнка обнаружили исчезнувшей.
На следующий день, 16 апреля, начались поиски. Михаил сначала сказал, что Катя уехала кататься на велосипеде. Но эта версия быстро развалилась, когда нашли и велосипед, и куртку девочки. Семья ждала до вечера, а потом обратилась в полицию.
Масштабные поискиПоиск Кати охватил весь город. Около 900 добровольцев присоединились к операции в Белорецке с населением 65 тысяч человек. Михаил активно участвовал в поисках, проходя с волонтерами десятки километров. Он даже обещал найти преступника и выглядел искренне расстроенным. Тем временем полиция возбудила уголовное дело об убийстве.
Найденное тело17 мая 2012 года, спустя месяц после исчезновения, нашли тело девочки. Его закопали в сарае на территории дома семьи. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Убийство раскрыл сам Михаил, который во время допроса признался в содеянном.
Признание преступникаПо его словам, преступление произошло в ночь с 15 на 16 апреля. Он выпил и попытался склонить падчерицу к ласкам. Катя сопротивлялась, и тогда Михаил заставил ее выпить алкоголь. Из-за этого девочка потеряла способность сопротивляться.
После этого он совершил насильственные действия и, осознав, что натворил, решил скрыть следы. Мужчина вынес девочку во двор и сначала попытался задушить ее. Но это не сработало, и тогда он взял молоток и несколько раз ударил ее по голове. После убийства он закопал тело в сарае.