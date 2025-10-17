Мужчина выстрелил из пистолета в сотрудницу кафе в Нижнекамске
Мужчина выстрелил из пистолета в сотрудницу кафе «Шаурма Бразерс» в Нижнекамске. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.
В заведение зашли несколько пьяных мужчин, чтобы перекусить. Один из них внезапно достал пневматический пистолет и без предупреждения открыл огонь по девушке, работающей за кассой.
По словам свидетелей, после этого он сразу же скрылся, но вскоре был задержан. Медики извлекли пули из пострадавшей, и теперь она дает показания в Следственном комитете. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
