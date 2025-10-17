В Ивановской области мужчина преследует бывшую возлюбленную из СИЗО
В Ивановской области возбуждено несколько уголовных дел против мужчины, который систематически преследовал бывшую сожительницу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как оказалось, после расставания подозреваемый угрожал женщине и её родственникам, создавал поддельные аккаунты с её фотографиями, взламывал камеры видеонаблюдения, портил имущество и оставлял крышку гроба у ее дома. В июле мужчину задержали, однако, как утверждает потерпевшая, угрозы продолжают поступать из СИЗО.
Накануне во дворе её дома сгорел автомобиль. Следователи проверяют причастность подозреваемого к инциденту. Расследование продолжается.
Читайте также: