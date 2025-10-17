В спортзале российской школы произошёл пожар на площади 600 квадратных метров
В Барнауле в спортивном зале общеобразовательной школы произошёл крупный пожар. Площадь возгорания достигла 600 квадратных метров. Журналисты РЕН ТВ сообщили об инциденте в своём Telegram-канале.
Огонь охватил одно из отдельно стоящих зданий, которое принадлежит учебному заведению. В момент возникновения пожара в этом корпусе не проходило занятий. Несмотря на это, персонал школы организовал эвакуацию.
Из основного здания школы вывели более 50 человек. На место чрезвычайного происшествия оперативно прибыли расчёты пожарно-спасательных подразделений. Они приступили к ликвидации открытого горения.
