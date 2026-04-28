Отчим убил пятилетнего пасынка-инвалида, выставив голым на мороз, а позже зарезал его мать во время интимных игр
22 января 2021 года в Усть-Донецком районе Ростовской области следователи в заброшенном колодце нашли человеческие останки. Позже эксперты подтвердили худшие опасения. На дне лежали тела молодой женщины и маленького мальчика. Этих людей пять лет считали пропавшими без вести. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Ради любимого мужчиныГлавной героиней этой трагической истории стала 27-летняя Нина (все имена изменены редакцией). Ради любимого мужчины она решилась на серьезный шаг: в начале 2015 года собрала вещи, взяла с собой пятилетнего сына Гену и уехала из Ставропольского края в Ростовскую область. После переезда женщина почти сразу исчезла из поля зрения родных и знакомых. В последний раз Нину с ребенком видели в феврале 2015 года, однако поначалу это никого особенно не насторожило: соседи и приятели решили, что она просто изменила планы и, возможно, вернулась обратно в Ставрополь.
Медики забили тревогуНастоящую тревогу забили врачи, ведь у Гены было тяжелое хроническое заболевание, и он состоял на учете в ставропольской клинике, где медики строго следили за сроками его плановых осмотров. Когда подошло время очередного приема, Нина с сыном в больнице так и не появились. Врачи попытались связаться с женщиной по известным номерам, но ответа не получили. Нина не выходила на связь, и ее внезапное исчезновение показалось медикам подозрительным, они обратились в полицию.
Останки в колодцеСтражи порядка искали Нину и Гену несколько лет: то следствие почти замирало, то снова возвращалось к делу, но долгое время казалось, что женщина и ребенок исчезли бесследно. Перелом произошел лишь в 2021 году, когда следователи заново изучили старые показания и вышли на двух мужчин — сожителя Нины Петра и его знакомого Николая. К тому моменту оба уже были судимы и успели отсидеть. Во время допроса Николай не выдержал и показал место, где скрыли следы преступления. Вскоре оперативники прибыли к старому колодцу в безлюдном месте и подняли оттуда два свертка, плотно обмотанных тканью. Внутри находились останки.
В ходе расследования удалось восстановить картину последних дней женщины и ее сына. Они жили в тесноте и нужде: Нина, Петр и Николай ютились в небольшой пристройке — летней кухне во дворе дома матери Петра. Условия там были тяжелыми: ни нормального отопления, ни отдельных комнат. Гене, у которого были особенности развития, в такой обстановке приходилось особенно трудно. Незадолго до исчезновения россиянка позвонила матери, и этот разговор навсегда остался в памяти пожилой женщины.
«Мама, я скоро вернусь домой. Жизни тут у меня совсем нет», — сказала она.
Замерз в сараеСуд установил, что трагедия произошла в феврале 2015 года. Гена часто плакал, особенно по ночам, а Петра это раздражало. В один из таких вечеров мужчина не сдержался, он вывел ребенка во двор. На улице стоял мороз. На мальчике были только тонкая футболка и колготки, а обуви не было. Несмотря на это, Петр запер Гену в холодном темном сарае.
«Я не мог нормально спать. Он все ноет и ноет. Отвел его в сарай. Надолго не хотел оставлять, думал скоро забрать. Заходим туда, а он умер. Замерз, наверное», — сказал он на допросе.
Николай к тому времени пришел домой и спросил у Петра, где мальчик. Тот рассказал про сарай. Они вместе пошли туда, но Гена не подавал признаков жизни. Они решили, что Нину необходимо убить. Преступники понимали, что мать ребенка напишет заявление в полицию.
Жестокое убийствоМужчины договорились, как будут действовать. Ночью россиянка спала в летней кухне. Петр подошел к ее кровати, сел рядом и разбудил женщину.
«Давай поиграем», — сказал он.
Сначала он связал ей руки и закрыл глаза. Затем ударил ножом. Николай в это время стоял рядом, смотрел на происходящее и не пытался остановить приятеля. Глубокой ночью сообщники вынесли тела 27-летней женщины и пятилетнего Гены из дома. Они сбросили их в заброшенный колодец, а сверху набросали ветки. После этого сожгли одежду и личные вещи убитых. По данным следствия, уголовники еще долго пользовались банковской картой Нины. Кроме того, они получали и тратили пенсию по инвалидности, которую оформила мама на ребенка.
Петр много лет лгал о пропаже Нины и Гены: сначала говорил, что их увез бывший сожитель женщины, потом утверждал, что поддерживал с ней связь, а позже заявил, что она умерла в 2017 году. Во время следствия выяснилось, что родственники Петра знали или догадывались о преступлении: кто-то видел кровь на его одежде, кому-то он сам признавался в убийстве. Но в полицию никто не обратился.