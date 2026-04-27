В московском метро 23-летняя девушка упала на пути и погибла под колёсами поезда

27 апреля 2026, 13:50

На станции «Преображенская площадь» 23-летняя девушка попала под поезд и погибла

Фото: Istock/Vlad Petin

В Москве 27 апреля на станции метро «Преображенская площадь» Сокольнической линии пассажир упал на рельсы и погиб. Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».





Погибшая — 23-летняя девушка. Сообщается, что она упала на пути под прибывающий поезд и получила травмы, несовместимые с жизнью. Точные обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники транспортной полиции.



В связи с происшествием временно увеличили интервалы движения поездов на участке от «Сокольников» до «Бульвара Рокоссовского». В Дептрансе уточнили, что сейчас движение возвращается в график.





