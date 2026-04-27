Завершено расследование по делу об убийстве экс-мэра Самары Тархова его внучкой
Завершено расследование дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
В Самарской области завершено расследование уголовного дела об убийстве бывшего мэра и его жены. Соответствующие материалы направлены в суд для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего рассмотрения.
На скамье подсудимых будут Екатерина Тархова, внучка убитого экс-мэра, Светлана Метревели, её племянник Дмитрий Метревели и Таисия Киселёва, их родственница. По данным следствия, с 25 ноября 2024 по 2 января 2025 года Екатерина Тархова и Дмитрий Метревели, действуя по указаниям Светланы Метревели, совершили убийство бывшего мэра и его супруги. Они отравили их, затем заморозили тела с помощью азота и расчленили. Части тел были разбросаны по мусорным контейнерам в Самаре. Кроме того, обвиняемые похитили имущество погибших: одежду, ювелирные изделия, деньги с банковских счетов, дивиденды и автомобиль. Общая сумма похищенного составила более двух миллионов рублей.
Светлана и Дмитрий Метревели, находящиеся за пределами России, объявлены в международный розыск. Суд заочно арестовал их.
