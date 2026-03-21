Убийство в Перми: отец двоих детей расправился со знакомым своей возлюбленной и попытался вынести тело в подъезд. Подробности трагедии
В марте 2026 года в Перми стало известно об уголовном деле в отношении отца двоих детей Андрея (имя изменено), ранее неоднократно судимого за тяжкие преступления. По информации следствия, он обвиняется в убийстве, совершенном с применением пневматического пистолета и холодного оружия. Задержание произошло в момент, когда мужчина выносил из квартиры тело погибшего, обмотанное полимерной пленкой. Подробнее о произошедшем и мотивах преступления — в материале «Радио 1».
Обстоятельства происшествия и показания свидетеляСогласно материалам дела, в квартире, где произошло убийство, проживали трое человек: обвиняемый Андрей, его гражданская супруга Алина (имя изменено; официально брак зарегистрирован не был), а также их общий знакомый Сергей (имя изменено), с которым Андрей ранее отбывал наказание.
После освобождения у Сергея не было постоянного места жительства, поэтому он обратился к Андрею с просьбой о временном проживании, на что получил согласие.
В суде свидетель охарактеризовал обвиняемого как «уравновешенного, доброго, изредка употребляющего алкоголь». Из его показаний следует, что вечером 28 декабря 2025 года Андрей позвонил ему с просьбой привезти алкоголь. Вскоре трубку взяла Алина.
«Что-то опять у него началось: приедь, забери меня из квартиры», — заявила она.Сергей незамедлительно направился по указанному адресу. Кроме того, по пути он все же успел купить водку для приятеля.
Прибыв на место, он открыл дверь своими ключами и увидел в коридоре Алину, за спиной которой находился Андрей с двумя ножами в руках.
«Я обратил внимание на эмоциональное состояние Андрея. У него был блеск в глазах, злое, пугающее выражение лица. И в это время его гражданская жена сказала мне: "Выведи меня отсюда". Опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также за безопасность Алины, я помог ей одеться и мы вышли из квартиры», — следует из допроса Сергея следователем от 29 декабря 2025 года, с которыми свидетель согласился в зале суда.После этого они направились в отдел полиции. По дороге Андрей неоднократно пытался связаться с ними по телефону, однако на звонки никто из них отвечать не стал. Однако вскоре Сергей не выдержал и все же решил поднять трубку и услышал: «Я выстрелил из травмата в ухо и походу убил его».
По словам свидетеля, после услышанного он окончательно убедился в серьезности произошедшего. По прибытии в отдел полиции он сообщил дежурному обо всех обстоятельствах.
Показания сожительницы: неожиданный визит и странное поведениеСожительница обвиняемого Алина в ходе судебного заседания давала неполные показания, ссылаясь на плохое самочувствие в день происшествия. Однако в материалах предварительного следствия содержится более подробное описание событий.
По словам женщины, 28 декабря 2025 года она большую часть дня спала, так как отдыхала после корпоратива, который проходил в той же квартире. Проснувшись ближе к вечеру, она заметила изменения в поведении Андрея.
«Он был какой-то сам не свой, мне стало не по себе», — отметила Алина.Тогда же Андрей связался с Сергеем и попросил привезти водку. Алина, взяв телефон у возлюбленного, аккуратно попросила знакомого приехать как можно скорее.
Позже женщина отправилась в ванную. Когда она закончила принимать душ и вышла из команы, то обнаружила на кухне мужчину по имени Алексей (имя изменено), с которым ранее познакомилась в социальных сетях. По ее словам, она не приглашала его в квартиру и не ждала в гостях. Андрей и вовсе не был с ним знаком.
Алина охарактеризовала их общение как дружеское, однако подчеркнула, что Алексей проявлял к ней интерес. При этом Андрей пользовался ее телефоном, так как собственного устройства у него не было.
«Андрей очень ревнивый. Он в грубой форме запрещал мне общаться с мужчинами. Я бы никогда не позвала Алексея в гости, потому что понимала, что неизбежно будет конфликт. При этом хочу пояснить, что, выйдя из ванной, на мне было только полотенце, было неудобно. Поэтому я быстро пошла к себе в гостиную, чтобы одеться и вернуться к Алексею для того, чтобы выяснить, зачем он пришёл», — говорила Алина.В этот момент ей навстречу вышел Андрей. Алина отметила его пугающее эмоциональное состояние: бешеный, дикий и «стеклянный» взгляд. Она призналась, что сильно испугалась, так как знала, что в такие моменты Андрей становится неуправляемым и ничего не понимает. При этом в руках у него были ножи.
В этот момент в квартиру прибыл Сергей и вывел женщину из помещения. Позднее Алина обнаружила, что с ее аккаунта в социальной сети были отправлены сообщения Алексею следующего содержания: «Срочно приходи, хочу тебя», «Я одна, в домофон позвони», «Ты где? Иди сюда быстрее».
По словам женщины, она не отправляла эти сообщения, а ее телефон находился у Андрея.
Версия следствия и мотив преступленияВ ходе судебного заседания были также оглашены показания сотрудника полиции, принимавшего участие в задержании. По его словам, в ночь с 28 на 29 декабря 2025 года поступило сообщение о стрельбе.
Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов услышали шум в подъезде и обнаружили Андрея, за которым находился сверток, обмотанный пленкой и закрепленный клейкой лентой. Из него были видны босые ноги человека.
По словам полицейского, обвиняемый выглядел растерянным, его поведение было нервным. На вопрос о наличии оружия он сообщил о пневматическом пистолете, который впоследствии был изъят.
Сам Андрей в суде рассказал, что познакомился с Алиной несколько лет назад во время отбывания наказания за убийство, которое он совершил в 2016 году. Тогда его приговорили к 14 годам лишения свободы, однако часть срока впоследствии заменили на принудительные работы.
Мужчину отправили на Пороховой завод, однако после конфликта с руководством он самовольно прекратил трудовую деятельность и устроился разнорабочим. По словам Алины, представители контролирующих органов к ним не приходили.
В ночь с 27 на 28 декабря 2025 года Андрей вернулся домой после работы. В квартире в это время продолжалось застолье, которое устроила возлюбленная обвиняемого. Позже выяснилось, что среди гостей находился и Алексей. По словам Андрея, Алексей вел себя вызывающе, злоупотреблял алкоголем, проявлял интерес к Алине, в связи с чем его попытались выгнать из квартиры.
Позже Андрей взял телефон Алины и обнаружил переписку с Алексеем романтического характера. Испытывая сильные эмоции, он от имени женщины пригласил мужчину в квартиру.
«Мы сели за стол. Он принёс с собой бутылку водки, но пить я с ним отказался, потому что он незнакомец. Начал показывать ему переписку, а он в ответ сказал: "Малолетка, откуда ты взялся?". Конфликт продолжился, он взял стопку и, не допивая до конца, швырнул в меня этим алкоголем, а потом заявил, что Алина будет с ним. После этого я не знаю, что со мной случилось», — делился подсудимый.Кроме того, Андрей заявил, что поступил бы аналогичным образом и в трезвом состоянии. Он также сообщил, что пневматический пистолет приобрел для самообороны.
Обстоятельства убийства и позиция обвиненияСогласно версии государственного обвинителя, в разгар личного конфликта подсудимый, вооружившись пневматическим пистолетом, произвел как минимум семь выстрелов в голову потерпевшему. Вслед за этим он нанес Алексею еще не менее трех ножевых ранений в шею и голову.
Экспертиза установила, что тяжкий вред здоровью причинило одно из пневматических ранений в левое ухо.
Обвиняемый полностью признал свою винуСторона обвинения запросила для него наказание в виде 18 лет и 6 месяцев лишения свободы с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Этот срок включает и наказание за совершенное им в 2016 году убийство девушки.
Кроме того, прокурор заявил ходатайство о вынесении частного постановления в адрес начальника исправительного учреждения ИК-32, указав на возможные нарушения, которые, по мнению обвинения, способствовали совершению нового преступления.
После оглашения позиции обвинения поведение подсудимого изменилось: он начал выражаться нецензурно и повышать голос.
«Я поражён. Понимаете, мы там лучше не становимся, только хуже будем. Вы же сами делаете из нас этих преступников. Человек пришёл ко мне домой, напакостил, наплевал, нагадил, позарился на мою женщину, всяко меня оскорбил. Почему вы об этом вообще ни слова не сказали? Что это он меня спровоцировал. Где справедливость?» — заявил Андрей.Однако позже он извинился перед судом: «Ваша честь, извините». Также в ходе заседания обвиняемый почувствовал ухудшение самочувствия и попросил перерыв. В здание суда вызвали бригаду скорой медицинской помощи. На следующий день мужчине стало лучше и судебное заседание продолжилось.