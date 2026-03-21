21 марта 2026, 02:12

В марте 2026 года в Перми стало известно об уголовном деле в отношении отца двоих детей Андрея (имя изменено), ранее неоднократно судимого за тяжкие преступления. По информации следствия, он обвиняется в убийстве, совершенном с применением пневматического пистолета и холодного оружия. Задержание произошло в момент, когда мужчина выносил из квартиры тело погибшего, обмотанное полимерной пленкой. Подробнее о произошедшем и мотивах преступления — в материале «Радио 1».





Содержание Обстоятельства происшествия и показания свидетеля Показания сожительницы: неожиданный визит и странное поведение Версия следствия и мотив преступления Обстоятельства убийства и позиция обвинения Обвиняемый полностью признал свою вину

Обстоятельства происшествия и показания свидетеля

«Что-то опять у него началось: приедь, забери меня из квартиры», — заявила она.

«Я обратил внимание на эмоциональное состояние Андрея. У него был блеск в глазах, злое, пугающее выражение лица. И в это время его гражданская жена сказала мне: "Выведи меня отсюда". Опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также за безопасность Алины, я помог ей одеться и мы вышли из квартиры», — следует из допроса Сергея следователем от 29 декабря 2025 года, с которыми свидетель согласился в зале суда.

Показания сожительницы: неожиданный визит и странное поведение

«Он был какой-то сам не свой, мне стало не по себе», — отметила Алина.

«Андрей очень ревнивый. Он в грубой форме запрещал мне общаться с мужчинами. Я бы никогда не позвала Алексея в гости, потому что понимала, что неизбежно будет конфликт. При этом хочу пояснить, что, выйдя из ванной, на мне было только полотенце, было неудобно. Поэтому я быстро пошла к себе в гостиную, чтобы одеться и вернуться к Алексею для того, чтобы выяснить, зачем он пришёл», — говорила Алина.

Версия следствия и мотив преступления

«Мы сели за стол. Он принёс с собой бутылку водки, но пить я с ним отказался, потому что он незнакомец. Начал показывать ему переписку, а он в ответ сказал: "Малолетка, откуда ты взялся?". Конфликт продолжился, он взял стопку и, не допивая до конца, швырнул в меня этим алкоголем, а потом заявил, что Алина будет с ним. После этого я не знаю, что со мной случилось», — делился подсудимый.

Обстоятельства убийства и позиция обвинения

Обвиняемый полностью признал свою вину

«Я поражён. Понимаете, мы там лучше не становимся, только хуже будем. Вы же сами делаете из нас этих преступников. Человек пришёл ко мне домой, напакостил, наплевал, нагадил, позарился на мою женщину, всяко меня оскорбил. Почему вы об этом вообще ни слова не сказали? Что это он меня спровоцировал. Где справедливость?» — заявил Андрей.