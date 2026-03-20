В Иркутске осудили мать и дочь за нападение на педиатра из-за отсутствия бахил
Суд в Иркутске вынес приговор двум местным жительницам, напавшим на врача-педиатра, приехавшую на вызов к ребенку. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе судов Иркутской области.
Фигурантками дела стали 26-летняя женщина и её 57-летняя мать. Инцидент произошёл в декабре 2024 года, когда врач приехала к шестилетней девочке с высокой температурой и кашлем.
По информации суда, конфликт возник из-за того, что педиатр не надела бахилы. После этого мать ребёнка избила врача, а затем вместе с бабушкой они удерживали её в квартире, угрожая.
Пострадавшей удалось вызвать полицию. До прибытия правоохранителей женщины отпустили медика.
Суд приговорил младшую фигурантку к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Её мать получила 1,5 года ограничения свободы. Кроме того, с обеих взыскано по 100 тысяч рублей в пользу пострадавшей в качестве компенсации морального вреда.
Читайте также: