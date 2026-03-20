Семейная пара избила незнакомого подростка после конфликта в бассейне
В Томске семейная пара подозревается в нападении на несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по области в своем канале в мессенджере Max.
Все произошло 16 декабря 2025 года в одном из городских бассейнов. В тамбуре учреждения между супругами и подростком возник конфликт, в ходе которого мужчина и женщина «применили к нему физическую силу, причинив телесные повреждения, а также умышленно повредили его имущество». Информация об инциденте распространилась в Сети и попала в поле зрения ведомства.
Пострадавший обратился за помощью медиков, которые зафиксировали травмы. В настоящее время проводится проверка, точные причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
