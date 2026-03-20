Столкновение двух автобусов произошло в Москве в результате ДТП
В ДТП с двумя автобусами на Варшавском шоссе в Москве пострадали девять человек
На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции на платформе MAX.
Авария случилась на Варшавском шоссе в районе дома 179. По предварительной информации, в результате столкновения пострадали девять человек.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Они выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что немецкий дипломат покинул место ДТП после того, как сбил курьера. Все случилось в Санкт-Петербурге 2 марта, но стало известным только сейчас.
