Отказ от секса и много алкоголя: вечеринка 15-летних подростков в Байкальске закончилась массовой резней, новые подробности
На подростковой вечеринке в Байкальске подросток начал убивать своих друзей канцелярским ножом. Как проходил вечер и что послужило началом резни, расскажет «Радио 1».
Кровавая вечеринка произошла в ночь на 28 мая. Компания из 14 подростков собралась отметить день рождения 15-летней Анастасии в СНТ «Горный Байкал». Организацию дня рождения взял на себя 17-летний Михаил Парамонов, который был влюблён в именинницу. Царское застолье парень собрал незаурядное — три бутылки водки, 15 бутылок алкогольных коктейлей, 1,5 литра пива, чипсы и лапшу быстрого приготовления. Место проведения мероприятия подросткам выделил старший брат будущего убийцы. В недостроенный двухэтажный коттедж с летним домиком дети приехали днем 27 мая около 14 часов дня.
Хронология событий
Выпивая крепкие алкогольные напитки, атмосфера в «тусовке» постепенно переставала быть дружественной и начала выходить из под контроля. Друзья «подначивали» друг друга и сыпали шуточными угрозами. Михаил же, перебрав алкоголя, начал проявлять навязчивые знаки внимания и предлагать интимную близость имениннице Анастасии. Получив от девушки твёрдный отказ, Парамонов стал проявлять агрессию в отношении друзей, которые встали на защиту девушки. Школьники, почувствовав разгорающийся конфликт решили закончить мероприятие. Часть гостей пошла спать в летний домик, а другие, включая Анастасию, поехали по домам.
Ближе к часу ночи 17-летний Михаил, сильно перепив, продолжал буянить, но друзьям удалось его утихомирить. Ребята разошлись спать: кто-то остался на первом этаже, остальные поднялись на второй, а двое подростков отправились спать на летнюю веранду.
Около трех часов ночи одна из пострадавших забежала на соседский участок и попросила о помощи. Это была девочка, которая притворилась мёртвой. Именно хозяйка этого участка вызвала полицейских.
Первый наряд полиции, прибывший на место происшествия увидел во дворе раздетого Михаила, держашего в руке окровавленный канцелярский нож. Рядом было изрезанное тело. Убийца, увидев прибывших сотрудников полиции ощутил страх и забежал в главный дом.
Четверо подростков убиты, еще четверо несовершеннолетних пострадали. Останки убийцы вместе с телами его жертв были обнаружены среди обгоревших обломков дома.
Не было проблем
К отцу 17-летнего Михаила Парамонова уже пришла полиция. Мужчина находится в шоке от произошедшего, говорит несвязно и даже не может ответить на самые простые вопросы.
«Он никогда ничего не употреблял», — твердо сказал отец убийцы.Михаил вырос в многодетной, но вполне благополучной семье. Его мать трудится на местной фабрике. Подросток ушел из 10-го класса и поступил в техникум отраслевых технологий и сервиса города. Учился хорошо и не имел никаких проблем с полицией. Парамонов увлекался аниме и онлайн-играми. Любимой была игра, в сюжете которой персонаж сражается с различными противниками. В игре он проводил свободное время и находил интернет-друзей. Известно, что Парамонов занимался вольной борьбой. В секцию он ходил последние пять лет.
«Виделись в зале, он занимался в средней группе. Вроде хороший мальчишка был, сам в шоке от того, что случилось этой ночью», — рассказал один из его знакомых.
Итоги вечеринки
Сейчас следователи и криминалисты уже завершили работу на месте трагедии, в результате которой четверо подростков погибли на месте и ещё четверо получили серьёзные травмы.
Все уцелевшие улики изъяли. Учитывая, что виновник массового убийства погиб, наказание за смерть детей, очевидно, нести некому. Но расследование в любом случае доведут до конца. Но пока на руках у следствия крайне мало информации. Следователи успели поговорить лишь с несколькими детьми — опрашивать их можно только в присутствии родителей.
«Следователи будут опрашивать абсолютно всех — и потерпевших, и родителей предполагаемого нападавшего, и тех подростков, которые ушли раньше — их было больше 10 человек», — рассказали в управлении СКР по Иркутской области.По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство двух и более лиц» УК РФ. Причины агрессии, унёсшей жизни несовершеннолетних остаются загадкой — подростки не числились в «группе риска» и считались благополучными. Глава Иркутской области выразил соболезнования родным и близким погибших детей и пообещал помочь семьям погибших и пострадавших. В Байкальском городском поселении объявлен трехдневный траур.