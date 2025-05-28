28 мая 2025, 16:53

Фото: iStock/Diy13

На подростковой вечеринке в Байкальске подросток начал убивать своих друзей канцелярским ножом. Как проходил вечер и что послужило началом резни, расскажет «Радио 1».





Содержание Хронология событий Не было проблем Итоги вечеринки

Кровавая вечеринка произошла в ночь на 28 мая. Компания из 14 подростков собралась отметить день рождения 15-летней Анастасии в СНТ «Горный Байкал». Организацию дня рождения взял на себя 17-летний Михаил Парамонов, который был влюблён в именинницу. Царское застолье парень собрал незаурядное — три бутылки водки, 15 бутылок алкогольных коктейлей, 1,5 литра пива, чипсы и лапшу быстрого приготовления. Место проведения мероприятия подросткам выделил старший брат будущего убийцы. В недостроенный двухэтажный коттедж с летним домиком дети приехали днем 27 мая около 14 часов дня.





Хронология событий

Фото: Прокуратура Иркутской области



Не было проблем

«Он никогда ничего не употреблял», — твердо сказал отец убийцы.

Скриншот видео СУ СК России по Иркутской области



«Виделись в зале, он занимался в средней группе. Вроде хороший мальчишка был, сам в шоке от того, что случилось этой ночью», — рассказал один из его знакомых.

Итоги вечеринки

Фото: Прокуратура Иркутской области



«Следователи будут опрашивать абсолютно всех — и потерпевших, и родителей предполагаемого нападавшего, и тех подростков, которые ушли раньше — их было больше 10 человек», — рассказали в управлении СКР по Иркутской области.