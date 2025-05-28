В Солнечногорске загорелся строительный магазин
В Подмосковье загорелся строительный магазин, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что огонь полностью уничтожил магазин стройматериалов на Промышленной улице в Солнечногорске. Пламя перешло на рынок «Армения Маркет».
«Всю округу заволокло густым черным дымом», — уточнялось в материале.
О потерпевших не сообщалось. По данным МЧС России, десять человек вышли на свежий воздух самостоятельно.
Огонь охватил 2100 квадратов. На месте случившегося работают более 60 пожарных и 18 единиц техники.
Ранее Следственное управление Следственного комитета России по Рязанской области сообщило о том, что установлена личность матери новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено на территории мусороперерабатывающего предприятия в Рязани 26 мая.