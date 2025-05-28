В Казани разыскивают преступника, сбежавшего из СИЗО
В Казани объявили в розыск Альберта Нугманова, сбежавшего из следственного изолятора. Ранее судимый мужчина является уроженцем Верхнеуслонского района Республики Татарстан. Об этом сообщает «Волжская новь».
Как отмечается в публикации, в МО МВД России «Верхнеуслонский» подтвердили, что ориентировки на беглеца уже получили сотрудники полиции. По данным ведомства, преступника могли видеть на окраинах Казани, в районах Юдино и Залесный. Местных жителей попросили сохранять бдительность и не поддаваться панике.
Перед этим сообщалось, что в Тюмени задержанный за сбыт наркотиков не выжил после того, как выпрыгнул из окна здания полиции. Таким образом он пытался сбежать от правоохранителей.
Читайте также: