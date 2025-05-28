В Тюмени задержанный пытался сбежать от полиции, выпрыгнул из окна и погиб

28 мая 2025, 15:45

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

В Тюмени задержанный за сбыт наркотиков не выжил, выпрыгнув из окна здания полиции. Таким образом мужчина пытался сбежать от правоохранителей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.