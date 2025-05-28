В Тюмени задержанный пытался сбежать от полиции, выпрыгнул из окна и погиб
В Тюмени задержанный за сбыт наркотиков не выжил, выпрыгнув из окна здания полиции. Таким образом мужчина пытался сбежать от правоохранителей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.
По данным издания, инцидент произошел 27 мая в здании управления наркоконтроля на улице Малыгина. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
По данным портала 72.ru, подозреваемый выпал из окна шестого этажа. Медики, прибывшие на место, констатировали травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на проведение сердечно-легочной реанимации, спасти его не удалось.
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