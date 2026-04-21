Отказалась с ним жить, а он разозлился и зарубил ее и детей: как знакомство из интернета обернулось трагедией в Пермском крае?
Жители небольшого полустанка Кочкино, расположенного в двух километрах от поселка Лобаново Пермского края, до сих пор вспоминают события ноября 2009 года как самые страшные в истории этого места. В населенном пункте, где всего три жилых дома, жизнь протекала спокойно и размеренно. Единственным нарушением тишины оставались проходящие раз в час поезда. Однако именно здесь развернулась трагедия, которая потрясла весь регион. Подробнее — в материале «Радио 1».
Возвращение Оксаны Спириной: развод и попытка новой жизниДо определенного момента 28-летняя Оксана Спирина жила в Кочкино вместе с супругом. В браке у них родились две дочери. После получения благоустроенной квартиры семья покинула деревню, однако спустя некоторое время брак распался.
По словам местной продавщицы Елены, Оксана долго не появлялась в деревне, а затем вернулась одна. Она рассказала, что развелась с мужем, а дочери — Наталья и Евгения — временно остались у его родителей.
Вернувшись, женщина устроилась работать продавцом и занялась устройством личной жизни. Соседи отмечали, что она активно знакомилась с мужчинами, в том числе через интернет, и регулярно ходила на свидания.
«Все принца искала, на свидания бегала, а с некоторыми по-модному переписывалась по Интернету», — говорили они.Летом того же года Оксана забрала дочерей домой. Младшая, Евгения, пошла в первый класс, старшая Наталья училась в четвертом. Соседи отзывались о Спириной положительно. По их словам, она внимательно относилась к воспитанию детей: девочки выглядели опрятно и хорошо учились. Дом, в котором жила семья, считался образцовым по меркам деревни.
Новый знакомый: появление Степана КучеваВ начале ноября 2009 года в доме Спириной появился мужчина по имени Степан. Оксана открыто представила его соседям как своего жениха и сообщила, что познакомилась с ним полгода назад через интернет. Однако жители Кочкино отнеслись к новому знакомому скептически, считая его очередным ухажером. Тогда еще никто не предполагал, что это знакомство станет роковым.
После появления Степана соседи перестали видеть Оксану и ее дочерей. Сначала отсутствие семьи не вызвало у них тревоги — местные жители предположили, что женщина уехала к родственникам. Однако со временем ситуация начала вызывать у соседей беспокойство: белье на веревке так и оставалось нетронутым, а дети не вернулись в школу после окончания карантина.
Обнаружение тел: страшная находка в домеОбеспокоенные соседи связались с бывшим мужем Оксаны Вячеславом. Мужчина приехал проверить ситуацию и обнаружил, что дверь дома закрыта снаружи на амбарный замок.
Вячеслав проник внутрь через окно. В жилых помещениях никого не оказалось, однако беспорядок вызвал у него подозрения. Осматривая дом, мужчина заглянул в чулан, где обнаружил тела бывшей супруги и двух малолетних дочерей.
Они лежали на полу, что свидетельствовало о насильственном характере смерти.
Расследование: задержание подозреваемогоНа место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Старший прокурор-криминалист отдела криминалистики СУ СКП РФ по Пермскому краю Денис Чернышов сообщил, что смерть потерпевших наступила примерно 3–4 ноября — тогда в доме находился новый знакомый Оксаны.
Свидетели дали подробное описание мужчины, после чего ориентировку направили по региону. Подозреваемого — Степана Кучева — сотрудники милиции задержали уже через сутки после обнаружения тел.
В ходе проверки выяснилось, что Кучев недавно освободился из мест лишения свободы. Еще находясь в заключении, он познакомился с Оксаной через сайт знакомств, используя мобильный телефон. По словам соседей, женщина не знала о его прошлом. После освобождения мужчина продолжил общение и приехал в Кочкино, чтобы встретиться с возлюбленной лично.
Мотив преступления: отказ и вспышка агрессииСледствие установило, что между Оксаной и Кучевым возник конфликт. Мужчина предложил ей жить вместе, однако получил отказ. По версии следствия, это спровоцировало вспышку агрессии. На допросе Кучев признался, что испытал сильную ревность и не смог справиться с эмоциями.
По его словам, сначала Оксана выгнала его из дома и сказала найти работу. Мужчина устроился на местную лесопилку и вернулся. Однако женщина вновь отказалась строить с ним отношения, заявив, что ждет из тюрьмы другого.
Несмотря на это, Кучев некоторое время оставался в доме, помогал по хозяйству и общался с детьми: он надеялся, что таким образом сможет переубедить любимую. Однако безуспешно.
Ход преступления: убийство матери и детейНочью, когда Оксана и ее дочери спали, Кучев взял топор и нанес женщине несколько ударов обухом. По версии следствия, от криков женщины проснулись ее дети и прибежали. Кучев решил, что от свидетелей нужно избавиться. Поэтому девочки стали жертвами преступления вслед за матерью.
Затем мужчина перенес тела в сени, сложил их вместе, собрал ценные вещи из дома и покинул место преступления. Перед уходом он закрыл дверь снаружи, создавая видимость отсутствия хозяев.
Суд и приговор: пожизненное лишение свободыСудебное разбирательство не затянулось. Следствие представило достаточное количество доказательств, а признательные показания подтвердили вину обвиняемого.
8 июня 2010 года суд огласил приговор Степану Кучеву. Ему назначили максимально возможное наказание — пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.