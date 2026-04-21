Самолет Москва — Тбилиси экстренно сел в Волгограде из-за умирающей пассажирки
Самолет авиакомпании «Азимут», следовавший из Москвы в Тбилиси, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажирки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта.
Там добавили, что борт готовится к вылету по маршруту следования. В областном комитете здравоохранения уточнили агентству, что бригада скорой помощи оперативно прибыла на место и действовала в соответствии со всеми регламентами.
По данным местного портала Volganet, медицинская помощь потребовалась 69-летней женщине с онкологическим заболеванием четвертой стадии. Спасти ее не смогли.
Ранее сообщалось, что пассажирский и грузовой самолеты опасно сбилизились и едва не столкнулись в аэропорту Колумбии из-за ошибки диспетчеров.
