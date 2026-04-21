Алабай разодрал грудь и шею женщине в Красноярском крае

21 апреля 2026, 15:14

Mash: Полицейский застрелил напавшего на женщину алабая в Красноярском крае

В Ужуре Красноярского края полицейский застрелил алабая, который напал на женщину. Об этом пишет Mash.





Пёс успел разодрать ей грудь и шею. Спасать 33-летнюю пострадавшую попытался 65-летний мужчина, но агрессивное животное набросилось и на него. Успокоить собаку не удалось, поэтому прибывший участковый применил табельное оружие.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, проверяются хозяева животного.



По одной из версий, алабай сбежал из открытого вольера.



