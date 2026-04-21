Мать девять часов не замечала смерти четырехмесячной дочери в Екатеринбурге
В Екатеринбурге внезапно скончалась четырехмесячная девочка, однако семья не заметила ее смерти. Об этом сообщает местный портал E1.RU.
Труп ребенка девять часов пролежал в кроватке, пока взрослые думали, что он спит. В квартире вместе с девочкой находились мать и бабушка. Позже одна из них заметила, что малышка не дышит, и вызвала скорую помощь.
Медики констатировали, что смерть наступила девять часов назад — к тому моменту тело уже посинело. Прибывшие на место полицейские установили, что смерть не носит криминальный характер.
Мать доставили в отдел, а затем отпустили. Она была в разводе с отцом ребенка, который переживал, что бывшая жена не дает ему видеться с дочерью.
В тот вечер мужчина приехал к женщине, но та была пьяна и не впустила его. Он открыл квартиру самостоятельно, однако его прогнали. На похоронах на кладбище на Химмаше отец до последнего стоял возле гроба.
