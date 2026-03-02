Отказались от новорожденного сына и думали, что он мертв: почему родители Вани не забрали его из роддома, но вернулись за ним через три года?
Врачи предрекали тяжелую инвалидность и сомневались, стоит ли родителям бороться за жизнь новорожденного. Бюрократия затянула время, диагнозы звучали как приговор, а семья оказалась перед выбором, к которому невозможно подготовиться. Отказ, годы разлуки, пересадка почки и неожиданное возвращение сына домой — история Вани стала испытанием для его родителей. Подробности — в материале «Радио 1».
«Тяжелая инвалидность» и давление со стороны врачейКогда родился Ваня, его матери прямо в роддоме сообщили: у ребенка тяжелая патология, впереди — инвалидность. Врачи не скрывали сомнений и задавали прямой вопрос: «Зачем вам это нужно?» У мальчика выявили серьезное заболевание почек. В итоге родители подписали отказ от лечения, уверенные, что малыш не выживет. Однако история семьи сложилась иначе — спустя годы Ваня вернулся домой.
Евгений и Татьяна жили в сельской местности, арендовали жилье. Беременность стала неожиданностью, но протекала без осложнений, пока на одном из плановых скринингов врачи не обнаружили патологию почек у плода. Семью направили в специализированную клинику в Барнауле.
Консультация нефролога оказалась жесткой: родителям сообщили о неизбежной инвалидности. В другой клинике предложили вариант внутриутробной операции — в Екатеринбурге или Москве. По словам Евгения, мнения медиков расходились.
«Некоторые врачи сразу предлагали аборт, некоторые недоумевали: «Зачем вам это надо?». Но в Барнауле нам дали надежду. Хотя все равно вселяло страх, что у нас в районе медицина хромает. Мы не знали, как в случае чего лечить сына дальше», — вспоминал Евгений.
Срочная операция и бюрократия: потерянные неделиСупруги выбрали Екатеринбург, ведь он был ближе. Татьяну сначала госпитализировали в Барнаул. Оформление документов затянулось, и за три недели состояние плода ухудшилось: в почках образовались кисты, мочеиспускательный канал оказался перекрыт. А врачи подчеркивали, что каждый день очень важен. Чтобы организовать поездку и оплатить расходы, Евгению пришлось занимать деньги у родственников и брать кредит.
«Мы не были к этому готовы. Когда приехали в Екатеринбург, нам сказали, что нельзя было так тянуть: "Надо было нам позвонить. Почему вас так долго держали?"», — рассказывал мужчина.Родителей предупредили, что даже операция может не дать результата. Несмотря на это, они продолжили борьбу.
Семья начала готовиться к переезду в город: в селе не было условий для проведения диализа новорожденному. Первая операция оказалась неудачной — установленный шунт функционировал неправильно. Через неделю Татьяну выписали, однако вскоре потребовалась повторная госпитализация. Пара искала съемное жилье, поскольку ранее временно проживала у знакомых.
По словам Евгения, при попытках снять квартиру им отказывали сразу, как слышали об их ситуации и нестабильном финансовом положении семьи. Несколько дней супруги ночевали в приютах.
«Когда людям говоришь, что у нас тяжелая ситуация, они тебе в ответ: "Мы вам квартиру не сдадим, вы неплатежеспособные". И мы, наверное, дня четыре ночевали в ночлежках. А потом я понял: ну смысл правду говорить? Пришлось обмануть. Сказал, что меня сюда вызвали по работе, все нормально», — делился Евгений.
Преждевременные роды и отказ от ребенкаЕвгений устроился инженером и нашел жилье. Татьяну вновь госпитализировали, однако до плановой операции дело не дошло: на восьмом месяце беременности начались преждевременные роды. Так появился Ваня.
Врачи предупреждали о возможных сопутствующих патологиях, часть из которых впоследствии не подтвердилась. Молодой матери задавали вопрос, готова ли она забрать ребенка с такими диагнозами. По словам Евгения, Татьяне было тяжело видеть новорожденного, подключенного к аппаратуре.
«Ей было страшно смотреть на эти трубки. Она была убита горем. И мы обсуждали, что надо либо насовсем перебираться в город, либо не в наших силах будет Ваню лечить», — отмечал отец новорожденного.Татьяна оформила отказ с правом последующего отзыва и вернулась домой к старшей дочери. Евгений остался в Екатеринбурге, надеясь найти работу и квартиру получше, чтобы позже забрать сына. Он верил, что все наладится.
Мужчина обращался в различные инстанции, пытаясь добиться помощи. В одной из приемных ему предложили временно передать малыша в дом ребенка на срок до полугода, пообещав поддержку продуктами. Евгений отказался. Он сменил работу, став системным администратором, и отправился в органы опеки, чтобы узнать о судьбе сына.
Однако по документам он не являлся официальным супругом Татьяны — на тот момент они еще не поженились. Из-за этого Ване он оказался никем, поэтому в опеке ему отказали в предоставлении информации.
«Сотрудница мне хамила. Мы поговорили минут 20, я показал фото свидетельства о рождении дочери, чтобы подтвердить, что у меня с Татьяной уже есть общий ребенок. Тогда сотрудница куда-то ушла звонить. А когда вернулась, сказала, что Ваня «не жилец». Я подумал, что он не выжил», — рассказывал Евгений.Оставшись в городе без поддержки, Евгений, думая, что его сын умер, доработал месяц и вернулся домой. Однако спустя три месяца пришло судебное уведомление о назначении алиментов. Тогда выяснилось, что Ваня жив. Еще около четырех месяцев родители не решались позвонить и узнать подробности. Они боялись и не могли ни с кем обсудить ситуацию. Вскоре об этом узнал тесть, который посоветовал Ваню не забирать: много лет назад он потерял восьмимесячного сына и помнил каково это.
Три года разлуки и неожиданное сообщение из МосквыСо временем жизнь семьи стабилизировалась: Евгений построил дом, открыл собственное дело в селе. Однако мысли о сыне не оставляли его. Спустя три года Татьяне в социальной сети написала незнакомая девушка. Она сообщила, что Ваню, которому требовалась трансплантация почки, перевели из Екатеринбурга в РДКБ в Москве. Поддержку оказывал благотворительный фонд «Дорога жизни». Девушка присылала фотографии ребенка и информировала о ходе лечения.
К моменту выписки Ване было три с половиной года. Родители приняли решение поехать в Москву. Поездка обошлась более чем в 100 тысяч рублей. В больнице они оформили необходимые документы и впервые за долгое время увидели сына.
«Если бы эта девушка нам не написала, может, мы так и были бы в неведении. Страшно было. С утра я просыпался от страха, а потом осознавал, что рано или поздно Ваня окажется в психоневрологическом интернате. Я себе представлял длинные темные коридоры с покрашенными, как в советские времена, стенами. И мне становилось жутко. Я не смог бы спать спокойно, зная, что мог что-то сделать и не сделал», — признался Евгений.
Первая встреча: страх, обида и постепенное сближениеВо время первой короткой встречи мальчик проявил интерес и улыбался, однако держался настороженно. Он плохо ходил: помимо почечной патологии у него диагностировали легкую форму ДЦП, влияющую на координацию.
«Я вдруг почувствовал обиду. Не сказать, что я его увидел и меня охватило счастье. Был сильный страх. И сильная обида. На себя? На жену? На всех вокруг? Я волновался, и жена волновалась. А потом было просто обидно», — говорил мужчина.Родители подарили Ване большую игрушечную машину, так как мальчику они очень нравились. На тот момент Евгений и Татьяна оставались для ребенка посторонними. В сложный период их поддержали сотрудники благотворительного фонда и врачи, которые не осуждали родителей и предложили им лечь в больницу вместе с Ваней. Евгений отвез жену домой, а сам остался с сыном.
График ухода оказался крайне напряженным: процедуры начинались в 7 утра и завершались около 22 часов, практически каждый час требовалось медицинское вмешательство. Ранее с мальчиком находились нянечки. С одной из них — Викой — у Вани сложились теплые отношения, со второй он капризничал: отказывался спать, есть и пить.
Так же ребенок реагировал и на отца: кричал, выплевывал лекарства. Врачи настаивали — препараты необходимо давать, даже если придется делать это принудительно.
Постепенно контакт наладился. Ваня начал называть Евгения папой — так же он обращался к медперсоналу, однако между ними установилась устойчивая эмоциональная связь. Поведение ребенка стабилизировалось.
Критический эпизод перед выпискойПроцесс подготовки к выписке шел по плану. Евгений приобрел билеты для всей семьи. Татьяна прилетела из Екатеринбурга, чтобы оформить документы на возвращение ребенка домой. Планировалось, что они покинут Москву вместе. Однако накануне у Вани резко поднялась температура до 40 градусов. Ребенка перевели в реанимацию.
«Самое ужасное — что мне в любом случае надо было лететь домой и оформлять остальные документы. А он там лежит один: «Папа-папа, не уходи». До слез пробрало», — вспоминает он.Через месяц Евгений вернулся в столицу. Ваня узнал его сразу. Еще несколько недель семья провела в больнице, после дополнительного лечения мальчика выписали.
Жизнь после возвращения: адаптация и надежды на развитиеСейчас Ваня живет с родителями. Первые дни он был тихим и аккуратным — в больнице его приучили к порядку. Со временем стал активнее, в доме появился привычный для семьи беспорядок. Вначале мальчик не позволял матери ухаживать за ним и звал только отца. Теперь Ваня может сам выбирать, с кем играть: иногда он идет к папе, а маме говорит «пока».
Евгений продолжает работать в своей мастерской по ремонту техники. Татьяна оставила работу кассира и полностью посвятила себя сыну. В выходные мужчина берет на себя заботу о ребенке, чтобы жена могла отдохнуть.
Для Вани нашли логопеда-волонтера в районном доме культуры. Ребенок отстает в развитии, однако специалисты оценивают перспективы положительно. Он учится говорить, повторяет слова за родными. Изначально мальчик называл «мамами» и «папами» всех взрослых, но со временем начал различать близких и посторонних.
По словам Евгения, в семье появилось ощущение спокойствия. Возвращаясь домой, он испытывает радость, но иногда — и горечь от осознания пережитого сыном.