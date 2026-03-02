Отказались от новорожденного сына и думали, что он мертв: почему родители Вани не забрали его из роддома, но вернулись за ним через три года?

02 марта 2026, 17:34

Фото: istockphoto / eranicle

Врачи предрекали тяжелую инвалидность и сомневались, стоит ли родителям бороться за жизнь новорожденного. Бюрократия затянула время, диагнозы звучали как приговор, а семья оказалась перед выбором, к которому невозможно подготовиться. Отказ, годы разлуки, пересадка почки и неожиданное возвращение сына домой — история Вани стала испытанием для его родителей. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание «Тяжелая инвалидность» и давление со стороны врачей Срочная операция и бюрократия: потерянные недели Преждевременные роды и отказ от ребенка Три года разлуки и неожиданное сообщение из Москвы Первая встреча: страх, обида и постепенное сближение Критический эпизод перед выпиской Жизнь после возвращения: адаптация и надежды на развитие

«Тяжелая инвалидность» и давление со стороны врачей

«Некоторые врачи сразу предлагали аборт, некоторые недоумевали: «Зачем вам это надо?». Но в Барнауле нам дали надежду. Хотя все равно вселяло страх, что у нас в районе медицина хромает. Мы не знали, как в случае чего лечить сына дальше», — вспоминал Евгений.

Срочная операция и бюрократия: потерянные недели

«Мы не были к этому готовы. Когда приехали в Екатеринбург, нам сказали, что нельзя было так тянуть: "Надо было нам позвонить. Почему вас так долго держали?"», — рассказывал мужчина.

Фото: istockphoto / Pressmaster

«Когда людям говоришь, что у нас тяжелая ситуация, они тебе в ответ: "Мы вам квартиру не сдадим, вы неплатежеспособные". И мы, наверное, дня четыре ночевали в ночлежках. А потом я понял: ну смысл правду говорить? Пришлось обмануть. Сказал, что меня сюда вызвали по работе, все нормально», — делился Евгений.

Преждевременные роды и отказ от ребенка

«Ей было страшно смотреть на эти трубки. Она была убита горем. И мы обсуждали, что надо либо насовсем перебираться в город, либо не в наших силах будет Ваню лечить», — отмечал отец новорожденного.

Фото: istockphoto / Marija Stepanovic

«Сотрудница мне хамила. Мы поговорили минут 20, я показал фото свидетельства о рождении дочери, чтобы подтвердить, что у меня с Татьяной уже есть общий ребенок. Тогда сотрудница куда-то ушла звонить. А когда вернулась, сказала, что Ваня «не жилец». Я подумал, что он не выжил», — рассказывал Евгений.

Три года разлуки и неожиданное сообщение из Москвы

«Если бы эта девушка нам не написала, может, мы так и были бы в неведении. Страшно было. С утра я просыпался от страха, а потом осознавал, что рано или поздно Ваня окажется в психоневрологическом интернате. Я себе представлял длинные темные коридоры с покрашенными, как в советские времена, стенами. И мне становилось жутко. Я не смог бы спать спокойно, зная, что мог что-то сделать и не сделал», — признался Евгений.

Первая встреча: страх, обида и постепенное сближение

«Я вдруг почувствовал обиду. Не сказать, что я его увидел и меня охватило счастье. Был сильный страх. И сильная обида. На себя? На жену? На всех вокруг? Я волновался, и жена волновалась. А потом было просто обидно», — говорил мужчина.

Фото: istockphoto / Bogdan Malizkiy

Критический эпизод перед выпиской

«Самое ужасное — что мне в любом случае надо было лететь домой и оформлять остальные документы. А он там лежит один: «Папа-папа, не уходи». До слез пробрало», — вспоминает он.

Жизнь после возвращения: адаптация и надежды на развитие