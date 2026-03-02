Мать хладнокровно убила двоих детей, пока муж был в командировке
Во Флориде полиция расследует гибель 44-летней Моники Рубач и её двоих детей — 14-летнего Джоша Джеймса и 11-летней Эммы Джеймс. Их тела нашли в доме после того, как муж женщины обратился в правоохранительные органы. Об этом пишет Metro.
Как сообщили в полиции, супруг погибшей Ричард Джеймс находился в деловой поездке в Южной Америке. Он связался с местными властями и попросил проверить дом, поскольку больше суток не мог выйти на связь с семьёй.
Внутри дома обнаружили три тела с видимыми травматическими повреждениями. Представитель шерифа Рэнди Уоррен сообщил, что на месте происшествия нашли признаки насильственной смерти.
По предварительной версии следствия, женщина убила обоих детей в разных комнатах, после чего совершила суицид. Семья переехала в этот район около трёх лет назад, и ранее правоохранители не регистрировали каких-либо инцидентов по этому адресу.
