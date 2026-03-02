Мать хладнокровно убила двоих детей, пока муж был в командировке

02 марта 2026, 13:28

В США женщина убила детей и свела счёты с жизнью, пока муж был в командировке

Фото: Istock/Synthetic-Exposition

Во Флориде полиция расследует гибель 44-летней Моники Рубач и её двоих детей — 14-летнего Джоша Джеймса и 11-летней Эммы Джеймс. Их тела нашли в доме после того, как муж женщины обратился в правоохранительные органы. Об этом пишет Metro.