Многодетная россиянка и двое мужчин заживо сгорели в частном доме

02 марта 2026, 16:17

В Новосибирской области многодетная мать и двое мужчин заживо сгорели в доме

Фото: iStock/grafoto

В Каргате в Новосибирской области многодетная мать и двое мужчин заживо сгорели при пожаре в частном доме. Об этом сообщает портал Ngs.ru.