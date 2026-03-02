Многодетная россиянка и двое мужчин заживо сгорели в частном доме
В Каргате в Новосибирской области многодетная мать и двое мужчин заживо сгорели при пожаре в частном доме. Об этом сообщает портал Ngs.ru.
В доме также находился еще один гражданин России, которого из огня вытащил сотрудник ДПС. Пострадавшего с ожогами отвезли в медицинское учреждение.
У 30-летней женщины, ставшей жертвой пожара, остались трое детей. В ходе тушения огня спасатели обнаружили сначала женщину без признаков жизни, а затем и остальных членов семьи. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее сообщалось, что жертвами пожара в жилом доме на улице Лермонтова в Якутске стали два человека. Для ликвидации возгорания привлекли 61 специалиста и девять единиц спецтехники. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: