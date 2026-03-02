«Синяя Борода» из Киришей избил жену до смерти шваброй
В Ленинградской области 59-летний мужчина, ранее осуждённый за убийство двух бывших жен, вновь стал причиной смерти супруги, младшей на девять лет. Об этом сообщает Mash.
По данным следствия, злоумышленник нанёс около 50 ударов деревянной рукояткой швабры, от которых женщина скончалась на месте.
Ранее он уже был осуждён за аналогичные преступления: первая жертва погибла 13 лет назад, за что мужчина получил четыре года, вторая — спустя год после освобождения. На этот раз дело расследует Следственный комитет Ленобласти, а обвиняемый признал свою вину.
Судебное разбирательство уже начато, мужчине грозит серьёзный срок по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть.
Читайте также: