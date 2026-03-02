«Синяя Борода» из Киришей избил жену до смерти шваброй

02 марта 2026, 16:17

В Ленинградской области избил до смерти третью супругу

Фото: Istock / SrdjanPav

В Ленинградской области 59-летний мужчина, ранее осуждённый за убийство двух бывших жен, вновь стал причиной смерти супруги, младшей на девять лет. Об этом сообщает Mash.