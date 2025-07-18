Отнял телефон, убил и закопал в лесу: жестокость мужа привела к исчезновению 19-летней Гульнары всего через месяц после свадьбы
19-летнюю Гульнару Валиеву выдали замуж за 37-летнего Самира Гобибова из Баку, несмотря на его прошлое — он отбывал срок за убийство своей девушки. В соответствии с азербайджанскими традициями, родители обеих сторон выступали гарантами долгих и счастливых лет совместной жизни, но они не оправдались. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Тяжелое испытаниеДо свадьбы Гульнара Валиева и Самир Гобибов почти не пересекались. Однако после торжественной церемонии девушке открылся неожиданный и мрачный аспект их совместной жизни: ее муж оказался человеком с крайне строгим и вспыльчивым характером. Самир немедленно наложил ограничения на общение Гульнары с друзьями, забрал у нее телефон, а звонить маме разрешал с большой неохотой. У Самира была любовница и внебрачный ребенок. В результате жизнь Гульнары в браке быстро превратилась в тяжелое испытание.
Пропажа ГульнарыВсего через несколько недель после свадьбы Гульнара бесследно исчезла. В последний раз она общалась с матерью по телефону, после чего связь с ней оборвалась. Эльвира, подруга Гульнары, первой забила тревогу, когда не смогла до неё дозвониться. Мать девушки также начала переживать, зная, что дочь всегда старалась поддерживать связь. Родные обратились к Самиру, который заявил, что Гульнара ушла на прием к врачу и не вернулась. Мужчина не смог вспомнить, в чем была его жена в тот день, и не знал, к какому врачу она направилась. Вскоре родители Гульнары подали заявление о её пропаже в полицию, начались поиски.
Поиски ГульнарыСамир вскоре оказался основным подозреваемым в деле о пропаже супруги. Подозрения усилились из-за его странного поведения — он выглядел совершенно спокойным и даже не предпринимал попыток её разыскать. Обыск квартиры выявил важный факт: паспорт Гульнары находился дома, это говорило о том, что она не планировала поездку куда-либо. Через месяц, столкнувшись с весомыми доказательствами, Самир признал свою вину. По его словам, причиной трагедии стала бытовая ссора, вызванная ревностью из-за общения Гульнары с подругой. В порыве гнева он случайно оттолкнул жену, она сильно ударилась головой о край дивана, получив смертельную травму.
После этого он позвонил брату, завернул тело Гульнары в одеяло, положил его в багажник и вывез в лес. На допросе он не сразу смог назвать место, где спрятал тело, пытаясь свалить всё на забывчивость. Тем не менее, оперативникам удалось найти Гульнару. Экспертиза установила, что перед смертью девушку подвергали жестоким побоям. Причем насилие 19-летняя студентка испытывала с самого начала их совместной жизни.