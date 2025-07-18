Отнял телефон, убил и закопал в лесу: жестокость мужа привела к исчезновению 19-летней Гульнары всего через месяц после свадьбы

18 июля 2025, 09:36

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

19-летнюю Гульнару Валиеву выдали замуж за 37-летнего Самира Гобибова из Баку, несмотря на его прошлое — он отбывал срок за убийство своей девушки. В соответствии с азербайджанскими традициями, родители обеих сторон выступали гарантами долгих и счастливых лет совместной жизни, но они не оправдались. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





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Тяжелое испытание

Фото: iStock/SB Arts Media



Пропажа Гульнары

Фото: iStock/Fedorovekb



Поиски Гульнары

Фото: iStock/avtk



Суд и приговор