Девушку из Великобритании изнасиловали во время отдыха на Крите
Туристка из Великобритании подверглась сексуальному насилию во время отдыха в городе Малии, на греческом острове Крит, сообщает издание Daily Mail.
По данным таблоида, 21-летняя девушка посетила бар утром 22 июня. Там она познакомилась с 31-летним мужчиной из Сирии и провела с ним некоторое время, распивая алкогольные напитки. После они покинули заведение вместе.
Мужчина отвёз девушку в безлюдное место и там изнасиловал её. О том, что произошло, пострадавшая сообщила полиции.
Было проведено расследование, преступник задержан. На данный момент он находится под стражей.
Ранее в Ленинградской области 18-летнего юношу заподозрили в изнасиловании 38-летней местной жительницы. Инцидент произошел в городе Волосово на Юбилейной улице.
Читайте также: