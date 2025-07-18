Задержан убийца, расправившийся с женщиной и её дочкой ради квартиры в Москве

18 июля 2025, 08:29

Фото: iStock/Timur Malazoniia

Во Внуково задержан 38-летний Андрей Леонтьев, подозреваемый в жестоком убийстве своей гражданской жены Алисы и её восьмилетней дочери. По данным Telegram-канала «Shot», трагедия произошла в 2010 году, когда женщина и её ребёнок бесследно пропали.