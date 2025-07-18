Задержан убийца, расправившийся с женщиной и её дочкой ради квартиры в Москве
Во Внуково задержан 38-летний Андрей Леонтьев, подозреваемый в жестоком убийстве своей гражданской жены Алисы и её восьмилетней дочери. По данным Telegram-канала «Shot», трагедия произошла в 2010 году, когда женщина и её ребёнок бесследно пропали.
Соседи забили тревогу, когда долгое время не видели Алису с дочкой. Спустя полгода поисков было найдено тело женщины в чемодане на дне озера, с привязанным к нему унитазом. Личность жертвы тогда установить не удалось, и лишь в 2024 году, после эксгумации тела для генетической экспертизы, стало известно, что утопленной была именно Алиса. Тело девочки до сих пор не найдено.
По версии следствия, Леонтьев напоил Алису, заставил её составить завещание, переписав на него квартиру в Новогирееве. После этого он связал её руки, обмотал голову липкой лентой для блокировки кислорода и запихнул в чемодан. Затем он вывез тело в посёлок Воскресенка и сбросил его в озеро.
На протяжении 15 лет подозреваемый жил в той самой квартире, выдавая себя за горемыку и сообщая о пропаже любимой и её дочери. Его задержание произошло в аэропорту, где он пытался покинуть страну. В настоящее время следственные органы допрашивают Леонтьева, чтобы выяснить судьбу девочки и детали произошедшего.
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