Отрезал головы, закладывал петарды в тела, насиловал мужчин* и убивал пенсионеров: жуткая правда о маньяке из Подмосковья
Сергея Ряховского, который орудовал в Подмосковье с 1986 по 1993 год, знали по нескольким прозвищам: Балашихинский потрошитель, Чистильщик и Лесной монстр из Салтыковки. Чаще всего он выбирал жертв среди пенсионерок, подростков и мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации*. После расправы преступник издевался над телами, отрезал головы и закладывал внутрь петарды. Следователи установили, что от его рук погибли 19 человек. Подробнее о нем расскажем в материале «Радио 1».
Детские годыСергей Ряховский родился в 1962 году в Балашихинском районе Московской области. Во время родов врачи, по имеющимся данным, не провели его маме кесарево сечение, хотя плод был крупным. Из-за этого ребенок получил травму. Специалисты допускают, что она могла повлиять на дальнейшее развитие. Такую версию в разговоре с РЕН ТВ озвучил врач-психиатр Василий Шуров.
«Гипоксия в родах часто бывает, это еще один механизм. Мы всегда отмечаем, что есть какие-то особенности у них из-за этого: длительный энурез, нарушения других органов», — сказал специалист.
В детские годы Ряховский рос замкнутым и часто болел. Он редко ходил в детский сад и пропускал уроки. При этом мальчик легко раздражался и нередко проявлял агрессию. Любая мелочь могла вывести его из себя. Одноклассники часто дразнили его из-за высокого роста и лишнего веса. Родные, наоборот, старались окружить подростка чрезмерной заботой.
Первые отношения у россиянина начались в 19 лет. Однако роман быстро закончился. По некоторым данным, девушку пугали его резкие вспышки гнева. Расставание он пережил тяжело. Не исключено, что это усилило его внутренние проблемы. После этого, как сообщалось, молодой человек стал проявлять нездоровый интерес к пожилым женщинам. С 1982 года он регулярно приходил в парк в московском районе Гольяново. Там нападал на пенсионерок и совершал насильственные действия. По имеющимся сведениям, от его домогательств пострадали 11 человек.
Первое задержание и СИЗОРяховского задержали во время очередного нападения на пенсионерку. В тот момент он пытался ее изнасиловать. Женщина закричала и позвала на помощь. Ее услышали прохожие. Они скрутили нападавшего и передали его милиции. Уже в СИЗО арестанты узнали, за что он попал под следствие. В тюремной среде насильников считают изгоями. Новость об этом быстро разошлась среди заключенных.
Когда конвой привез преступника в колонию, другие осужденные начали над ним издеваться и подвергать сексуальному насилию*. Ни высокий рост, ни массивное телосложение не помогли ему защититься. Все четыре года срока он жил в постоянных унижениях. По имеющимся данным, этот опыт еще сильнее ударил по его психике.
В 1986 году Ряховский вышел на свободу с уже сформированной ненавистью к мужчинам нетрадиционной сексуальной ориентации.
Серия убийствПервое убийство Ряховский совершил в 1988 году. Его жертвой стал 41-летний мужчина. Они встретились на скамейке в Измайловском парке. Незнакомец предложил ему интимную связь*. В ответ Ряховский достал заранее приготовленную отвертку и атаковал собеседника. Тело он прятать не стал. После этого эпизода преступник перестал ограничиваться изнасилованиями и начал убивать. В июле 1988 года он напал на 70-летнюю женщину.
Маньяк нанес пенсионерке не менее 14 ударов отверткой. Затем забрал 45 рублей и удостоверение участника Великой Отечественной войны. После этого он сбежал. Сосед нашел женщину еще живой. Врачи доставили ее в больницу, но назвать приметы нападавшего она не смогла. Через несколько дней пострадавшая умерла. В сентябре того же года преступник убил еще одну женщину. Нападение произошло в районе 58-го километра МКАД. Потерпевшая скончалась от множественных ранений.
Одно из самых жестоких преступлений Ряховский совершил в январе 1989 года в районе 11-го километра МКАД. Его жертвой стал 16-летний школьник. Подросток катался на лыжах и случайно задел преступника палкой. Юноша сразу извинился, но это не остановило убийцу. Мужчина избил несовершеннолетнего, задушил его шарфом, а потом вонзил в тело лыжную палку. Именно на ней криминалисты нашли отпечатки пальцев. Эта улика помогла понять, что убийца — мужчина крупного телосложения. Однако установить его личность тогда не удалось. Следователи долго не могли объединить преступления в одну серию. Жертвы были разного возраста и пола. Способы нападений тоже отличались.
После убийства подростка Ряховский напал еще на нескольких пожилых женщин. С каждым новым эпизодом он действовал все жестче. Преступник не только убивал, но и издевался над телами. В одном случае он обезглавил жертву. В другом — взорвал в теле петарду, проткнул лицо штопором и сжег волосы.
Насиловал и лишал жизниК 1992 году убийца вновь переключился на мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации*. Теперь он сам подходил к случайным прохожим и предлагал интимную связь*. Тех, кто соглашался, он насиловал*, а затем лишал жизни. В апреле 1993 года Ряховский напал на 13-летнего воспитанника интерната. Подросток помог ему найти потерянный кошелек. После этого преступник изнасиловал мальчика* и расчленил тело. Последней жертвой маньяка стала 62-летняя пенсионерка. С ней он расправился похожим способом.
Биологические следы маньякаБиологические следы преступника попали к следствию еще в 1992 году. Но техника того времени не помогла установить его личность. Год спустя одна из выживших женщин описала нападавшего. Специалисты составили фоторобот. В тот же период сыщики нашли в заброшенном сарае под Одинцовом заранее приготовленную петлю. Они решили, что убийца мог вернуться туда за новой жертвой. После этого оперативники устроили засаду. Расчет оказался верным: позже они задержали маньяка.
Бывший сотрудник московского РУОП МВД Михаил Игнатов рассказывал, что во время задержания Ряховский от страха испражнился. По его словам, коллегам пришлось долго приводить его в порядок перед перевозкой. Игнатов добавил, что свою смелость преступник показывал только в расправах над жертвами. В итоге следствие вменило маньяку 18 доказанных убийств и пять покушений. Эксперты провели психолого-психиатрическую экспертизу и обнаружили у него целый набор отклонений. В июле 1995 года суд приговорил его к расстрелу. Через два года в России ввели мораторий на смертную казнь. После этого высшую меру заменили пожизненным сроком. Наказание преступник отбывал в мордовской колонии «Единичка». Там он умер в 2007 году от туберкулеза.