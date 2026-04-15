В больнице Петербурга нашли военного с воткнутым в голову столовым прибором
В Петербурге сотрудники тубдиспансера обнаружили в палате пациента с воткнутым в голову столовым прибором. Об этом сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошёл утром 15 апреля в палате городского противотуберкулёзного диспансера на улице Звёздной, 12. Там нашли 54-летнего мужчину, из правого виска которого торчал столовый прибор.
Сотрудники диспансера, которые обнаружили мужчину, видели только рукоятку. Отмечается, что пациент выжил. Пострадавший является военнослужащим. Медики военного госпиталя займутся восстановлением его здоровья.
Записи камер наблюдения показали, что минувшей ночью и утром посторонние лица в палату не заходили. По предварительной информации, пациент страдает психическим расстройством и склонен расчёсывать голову.
Читайте также: