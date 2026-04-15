Страшная авария с участием самосвала унесла жизни двух человек на трассе «Нарва»
В Ленинградской области под Кингисеппом случилось лобовое ДТП, которое унесло жизни двух человек. Подробности приводит Главное управление МЧС России по региону.
14 апреля на федеральной трассе А-180 «Нарва» у деревни Ручьи Вистинского сельского поселения произошло столкновение грузового автомобиля «Шакман» и микроавтобуса «Мерседес». Транспортные средства встретились лоб в лоб.
Отмечается, что самосвал врезался в микроавтобус, после чего обе машины оказались у отбойника. В результате аварии погибли два человека — водитель и пассажир микроавтобуса. Шофёра грузовика зажало в деформированной кабине.
Прибывшие подразделения 70-й пожарно-спасательной части использовали специнструмент и освободили человека за рулём грузового автомобиля. Информации о его состоянии на текущий момент нет. Причины аварии ещё не установлены.
Читайте также: