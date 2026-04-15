В Оренбурге ребёнок гулял возле дома и рухнул в колодец с незакреплённым люком
В Оренбурге малолетний ребёнок гулял возле дома и провалился в колодец. Об этом сообщает UTV.
Трагедия едва не произошла 14 апреля на улице Автомобилистов в районе дома №13. Дети играли на улице возле незакреплённого люка колодца. В какой-то момент один из них потерял равновесие и рухнул внутрь.
Мать ребёнка находилась поблизости и сразу увидела случившееся. Женщина не стала ждать помощи — она вместе с оказавшимися рядом очевидцами оперативно вызволила пострадавшего из люка.
Медики осмотрели ребёнка и установили, что его жизни ничего не угрожает. Сотрудники коммунальных служб оперативно прибыли на место и закрепили люк, чтобы избежать повторения подобных случаев.
Ранее в Самарской области трёхлетняя девочка ушла из дома и не вернулась.
Читайте также: