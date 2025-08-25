Отсутствие гражданства РФ и эпилепсия: В Екатеринбурге хилый «очкарик» дал отпор нерусскому амбалу и получил «уголовку»

Владислав Рябухин выглядит как студент педагогического университета: худощавый, высокий и интеллигентный молодой человек в очках. Внешне ему едва ли можно дать 18 лет. Однако в родном Екатеринбурге Влад стал настоящей «угрозой» для армян. Этот «очкарик» с размаху ударил по лицу южанина, который в два раза больше. Пострадавший качок подал на Рябухина заявление в полицию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Незнакомые парни
В тот день Владислав Рябухин работал на армянской свадьбе, устанавливая батут и развлекая детей. По словам Влада, он не мог представить, что вечером окажется в драке с армянами. Молодой человек отметил, что собирался отправиться домой, когда его друг Эдик позвонил и попросил помочь забрать его девушку с вечеринки, куда пришли незнакомые парни.
Начал грубо орать
Спустя полчаса друзья стояли у подъезда в ожидании Василисы. Вместо нее из подъезда вышел парень лет шестнадцати, который начал грубо орать, требуя, чтобы они уехали. Влад отметил, что смысл его слов заключался в том, что Василиса не выйдет, и им нужно проваливать. Они потребовали от него извинений, и, хотя парень продолжал кричать, в итоге он все же извинился. Когда они собирались уходить, Влад и Эдик почувствовали угрозу: к ним шла троица крепких ребят. Оказалось, что обидчик вызвал подмогу. Один из них, не вникая в ситуацию, ударил Влада в висок. Рябухин не мог поступить иначе и ответил на удар.
Врожденная эпилепсия
Далее события начали развиваться быстро. Выяснилось, что парень, которому нанес ответный удар Влад, — 19-летний студент экономфака Саргис Арутюнян. Его близкие подчеркнули, что хотя вес юноши приближался к ста килограммам, масса его тела состояла далеко не из мышц. У Саргиса имелась врождённая эпилепсия. После удара, полученного от Влада, молодой человек рухнул на землю и стал задыхаться, переживая приступ. Рябухин удивился, почему больной эпилепсией вступает в потасовку. Друзья пострадавшего растерялись, тогда Влад осторожно повернул парня набок и вставил ему между зубов зажигалку, опасаясь, что он прикусит язык. По словам очевидцев, «скорая помощь» была вызвана, однако медицинская бригада не приехала. Вскоре компания села в машину вместе с девушками и покинула место происшествия.
Внешность Влада оказалась обманчива
Спустя месяц после инцидента домой к Владу пришли сотрудники полиции с повесткой на допрос. Как выяснилось, Саргис Арутюнян получил серьёзную травму головы («вдавленный осколочный импрессионный проникающий перелом костей свода черепа»), потребовавшую трепанации и месячного лечения в стационаре. Освободившись из больницы, потерпевший подал заявление в правоохранительные органы. Против Влада возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», грозившее двумя годами лишения свободы. Изначально свидетели утверждали, будто конфликт спровоцировал сам обвиняемый, но следствие установило обратное: парни приехали за девушкой, которая позвонила сама. Внешность Влада оказалась обманчива: несмотря на худощавое телосложение и слабое зрение, он активно занимался боксом около полутора лет и участвовал в соревнованиях.
Судьба Влада зависела от простого чека из аптеки
Интернет заполнился возмущёнными комментариями пользователей, обвинявших армянских мажоров и коррумпированную полицию в преследовании русского героя, защищавшего девушку. Однако оказалось, что Влад Рябухин является гражданином Узбекистана, проживающим в России нелегально. Из-за отсутствия регистрации он не мог обратиться в медицинское учреждение для фиксации повреждений, полученных в результате конфликта. Однако Влад смог доказать, что первым ударил именно Саргис. Сразу после драки он почувствовал сильную головную боль и заехал в ближайшую аптеку купить обезболивающие таблетки. К счастью, чек сохранился, став важным вещественным доказательством, подтвердившим нанесение вреда здоровью.
Суд и приговор
На суде Саргис объяснил, что вмешался в конфликт ради друга, и попросил извинений от Рябухина, но тот отказался признавать вину, считая свои действия самообороной. В результате Влад получил наказание в виде 300 часов общественных работ и выплаты компенсаций на общую сумму 400 тысяч рублей. Впоследствии Рябухин все же оказался в колонии, так как нарушил условия выполнения общественных работ. В итоге за решеткой он провел 22 дня.