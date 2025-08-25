Отсутствие гражданства РФ и эпилепсия: В Екатеринбурге хилый «очкарик» дал отпор нерусскому амбалу и получил «уголовку»

25 августа 2025, 11:00

Фото: iStock/Wirestock

Владислав Рябухин выглядит как студент педагогического университета: худощавый, высокий и интеллигентный молодой человек в очках. Внешне ему едва ли можно дать 18 лет. Однако в родном Екатеринбурге Влад стал настоящей «угрозой» для армян. Этот «очкарик» с размаху ударил по лицу южанина, который в два раза больше. Пострадавший качок подал на Рябухина заявление в полицию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Незнакомые парни Начал грубо орать Врожденная эпилепсия Внешность Влада оказалась обманчива Судьба Влада зависела от простого чека из аптеки Суд и приговор

Незнакомые парни

Фото: iStock/SeventyFour



Начал грубо орать

Врожденная эпилепсия

Внешность Влада оказалась обманчива

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH



Судьба Влада зависела от простого чека из аптеки

Суд и приговор