В Крыму арестовали женщину, пытавшуюся взорвать икону в офисе УФСБ

25 августа 2025, 10:47

Фото: iStock/Rawf8

В Крыму правоохранители на два года арестовали женщину, которая принесла православную икону со взрывчаткой в офис УФСБ. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.





Как оказалось, женщина выполняла задание, полученное от СБУ. Таким образом она хотела подорвать сотрудников ФСБ. По данному факту возбуждено два уголовных дела: за покушение на совершение теракта и за незаконный оборот взрывчатых веществ.





«Киевским районным судом города Симферополя фигурантке избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца», — говорится в сообщении.