В Грузии участники протеста напали на американца, приняв его за россиянина

25 августа 2025, 10:12

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Тбилиси группа радикально настроенных участников уличных протестов напала на гражданина США, ошибочно приняв его за россиянина. Инцидент произошёл в ночь на понедельник на проспекте Руставели, где с ноября прошлого года продолжаются массовые акции под лозунгом «европейского выбора Грузии».