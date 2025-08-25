В Грузии участники протеста напали на американца, приняв его за россиянина
В Тбилиси группа радикально настроенных участников уличных протестов напала на гражданина США, ошибочно приняв его за россиянина. Инцидент произошёл в ночь на понедельник на проспекте Руставели, где с ноября прошлого года продолжаются массовые акции под лозунгом «европейского выбора Грузии».
Очевидцем нападения стал бывший начальник Генштаба Грузии Леван Николеишвили, который позже рассказал о случившемся в своих соцсетях. По его словам, пострадавший мужчина оказался «не тем, за кого его приняли», но толпа уже не слушала объяснений.
Николеишвили резко раскритиковал поведение протестующих, назвав их «нездоровыми людьми, наркоманами, пьяницами и безродными подонками». Он также подчеркнул, что происходящее на Руставели давно вышло за рамки мирного протеста и переросло в откровенный хаос.
Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Пользователи соцсетей выразили возмущение нападением и потребовали от властей навести порядок в центре столицы. Многие назвали произошедшее «маразмом» и призвали к немедленному вмешательству правоохранительных органов.
По данным издания «Взгляд», для пресечения беспорядков потребовалось вмешательство полиции. Состояние пострадавшего американца не уточняется. Официальные комментарии от грузинских властей на момент публикации отсутствуют.
