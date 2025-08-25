Достижения.рф

Двое россиян удерживали в заложниках и избивали подростка

Двое мужчин арестованы в Хабаровском крае за похищение подростка
Фото: iStock/Irina Tiumentseva

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего. Как сообщили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре, двое жителей посёлка Хор арестованы по подозрению в насильственном удержании 13-летнего мальчика.



По данным следствия, днём 17 августа мужчины, предварительно сговорившись, похитили подростка, заподозрив его в краже наркотических веществ. Угрожая применением силы, они увезли мальчика в один из домов в посёлке, где удерживали его и подвергали избиению.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Прокуратура взяла расследование под контроль. Состояние здоровья пострадавшего уточняется, ему оказана медицинская и психологическая помощь.

Анастасия Чинкова

