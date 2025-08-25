Двое россиян удерживали в заложниках и избивали подростка

25 августа 2025, 10:43

Двое мужчин арестованы в Хабаровском крае за похищение подростка

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего. Как сообщили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре, двое жителей посёлка Хор арестованы по подозрению в насильственном удержании 13-летнего мальчика.