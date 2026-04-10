«Папа достал палку, а потом мама превратилась в птичку»: мужчина убил жену на у глазах трехлетней дочери. Подробности трагедии в Омске
В Омске история молодой семьи, начавшаяся с романтики в поезде, обернулась жестоким финалом. Крики в телефонной трубке, испуганный ребенок, выстрел из ружья и долгие судебные разбирательства — за всем этим скрывается цепочка событий, которую близкие погибшей пытались остановить годами. Подробнее о трагедии — в материале «Радио 1».
Трегидия в Омске: убийство женыВечером 7 апреля 2013 года жительница Омска Мария Ивановна (все имена изменены) готовилась ко сну, когда раздался телефонный звонок. Женщина подняла трубку и услышала крик зятя Ильи.
«Я убил Иру из ружья!.. Убил! Убил!!!», — произносил он.Мужчина находился в состоянии истерики. Квартира Ирины и Ильи была всего в нескольких кварталах.
Внутри их ждала страшная картина: на полу лежало тело Ирины без признаков жизни. Трехлетняя дочь Аня спряталась за диваном. Мужчина стал объяснять, что произошло: по его словам, он лишь хотел показать ружье дочери, когда оружие случайно выстрелило. Однако родственники погибшей сразу усомнились в этой версии.
Знакомство в поезде и стремительный бракИрина окончила педагогический колледж с отличием, но быстро пришла к выводу, что профессия учителя не обеспечит достойного дохода. Девушка решила пройти курсы проводников, где и познакомилась с Ильей.
Молодых специалистов направили в первый длительный рейс до Нового Уренгоя. В дороге между ними завязались отношения. По возвращении девушка рассказала матери, что её попутчик — деревенский парень и кажется ей неплохим человеком, так как он всё время помогал ей в поезде.
Лицо Иры светилось от счастья, и Мария Ивановна искренне радовалась переменам в настроении дочери. На тот момент девушка переживала тяжелый разрыв: ее первая любовь, Валерий, после долгих лет отношений предпочел ей другую и женился на ней. Ира очень мучительно переносила это предательство. По мнению матери, именно это подтолкнуло Ирину к поспешному решению выйти замуж.
Насилие с первых дней семейной жизниЧерез четыре месяца после знакомства Ирина и Илья подали заявление в ЗАГС. Свадьба прошла в деревне. Уже на следующий день после торжества Ирина появилась с синяком под глазом. Девушка объяснила это падением во время катания с горки.
Однако позже свидетельница рассказала матери правду: Илья ударил жену из-за ревности.
«Ира с девчонками отправилась в уборную прихорашиваться, а Илья ее якобы потерял и приревновал. Когда мы вышли из туалета, он ей вмазал со всего размаху. Ира заметила, что ее новоиспеченный муж выглядит как-то странно. Как выяснилось, на свадьбе Илья и его дружки приняли наркотики», — рассказала она.
Алкоголь, долги и первые тревожные сигналыСо временем супруги сняли квартиру и начали совместную жизнь. Вскоре родители Ильи заняли у молодоженов деньги, подаренные на свадьбе, чтобы погасить свои долги.
После этого Ирина забеременела. Супруги продолжили работать проводниками, однако девушка начала жаловаться на поведение мужа.
«Он отлынивает от работы, может уйти к пассажирам и напиться», — говорила она.Беременной женщине приходилось работать за двоих. Позже Илья уволился и стал злоупотреблять алкоголем. Точкой невозврата стал затяжной конфликт, после которого муж попросту бросил супругу на седьмом месяце. Из-за сильнейшего стресса Иру госпитализировали на сохранение. К тому моменту обида была настолько глубокой, что, когда раскаявшийся Илья пришел в больницу, она наотрез отказалась видеть его в своей палате.
Рождение дочери и попытка сохранить семьюПосле рождения дочери Ани супруги вновь сошлись. Однако проблемы не исчезли. Ирина устроилась воспитательницей в детский сад и вся финансовая нагрузка легла на плечи молодой матери, которая в одиночку содержала семью. Она погрязла в долгах, оформив кредиты почти на полмиллиона рублей. При этом семья жила скромно: ребенку редко покупали игрушки, а деньги уходили на личные нужды Ильи.
Муж получил водительские права и приобрел автомобиль, рассчитывая работать таксистом. Однако вскоре его лишили прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Машину продали, но средства он потратил на наркотики и азартные игры.
Домашнее насилие и страх перед разводомЧтобы заработать деньги, Ирина бралась за любую работу — даже торговала цветами на кладбище во время отпуска. Илья в это время снова начал поднимать на жену руку. Девушка неоднократно звонила родителям ночью с просьбами о помощи. Несмотря на это, она не решалась подать на развод.
«Но в разводе Ира сомневалась. Кому она будет нужна с маленькой дочкой на руках? Да и для Анечки родной отец лучше», — вспоминала мама погибшей.Финансовое положение Ирины стало критическим: ей приходилось оформлять новые кредиты, чтобы гасить старые задолженности, а в ломбард отправились даже детские сережки Ани. Напряжение в семье вылилось в открытый конфликт со свекровью: во время семейного праздника женщины подрались. После этого Ирина забрала дочь и переехала к родителям.
По словам матери, в этот период девушка изменилась в лучшую сторону: стала спокойнее и выглядела счастливее. В феврале 2013 года состоялось судебное заседание по делу о разводе. Суд предоставил супругам два месяца на примирение из-за наличия малолетнего ребенка.
Возвращение к мужу и нарастающее напряжениеНесмотря на намерение расстаться, Ирина вновь вернулась к Илье. После этого она замкнулась, практически перестала общаться с близкими. Коллеги по детскому саду замечали у нее синяки. Женщина признавалась, что не хочет возвращаться домой.
«На работу в детский сад Ира часто приходила с синяками. Говорила, что зимой ребенку, бывает, нечего надеть. А в последнее время она признавалась, что не хочет возвращаться домой. Ее так любили дети», — говорила коллега.
Последний день жизни ИриныПо воспоминаниям матери, 7 апреля Ирина выглядела необычайно счастливой. Мария Ивановна предположила, что дочь приняла окончательное решение разорвать отношения. Но в тот же вечер произошла трагедия.
Изначально региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Илья настаивал на трагической случайности и, пребывая в отчаянии, клялся, что выстрелил не специально. Единственным свидетелем произошедшего оказалась его трехлетняя дочь Аня.
«Папа достал палку, а потом мама превратилась в птичку и улетела», — говорила девочка.Вскоре трехлетнюю Аню направили на психолого-психиатрическую экспертизу. Итоги обследования представил следователь-криминалист Кировского отдела СУ СКР по Омской области Илья Лесовский.
По его словам, после работы психолога с ребенком выяснилось, что в вечер трагедии между родителями девочки произошла ссора.
Версия Ильи о случайном выстреле подверглась сомнению из-за вскрывшихся фактов домашнего насилия. Выяснилось, что за время их совместной жизни соседи 14 раз вызывали полицию из-за регулярных драк, а сами жильцы дома подтвердили постоянные конфликты в семье.
«На месте преступления следователи увидели сильный беспорядок, на столе стояли пустые бутылки пива. Баллистическая экспертиза показала, что ружье находится в исправном состоянии. Поэтому без усилия, без нажатия на курок выстрелить не может. Кстати, у мужчины на это оружие нет разрешения. Таксист говорит, что в качестве оплаты его отдал пассажир. Оружие хранилось в шкафу, несмотря на то что дома был маленький ребенок», — добавил Лесовский.После этого следствие переквалифицировало дело на статью «убийство», за что ему грозило до 15 лет лишения свободы.
Судебные разбирательстваМужчина исправно являлся на допросы и не препятствовал работе следствия, в связи с чем ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Илья уверенно заявлял, что они с Ириной жили хорошо. Он отрицал факты рукоприкладства и употребления наркотиков, заверяя, что искренне сожалеет о случившемся. Мужчина также добавил, что после завершения разбирательств планирует заняться воспитанием дочери.
На первом судебном процессе суд квалифицировал действия обвиняемого как причинение смерти по неосторожности. Илью приговорили к ограничению свободы сроком на 1 год и 2 месяца. Это решение вызвало возмущение у родственников погибшей и стороны обвинения. Они подали апелляцию.
Судебная коллегия Омского областного суда пересмотрела дело. С учетом экспертиз, показаний свидетелей и материалов следствия суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве.
7 марта 2014 года Илье назначили наказание — 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить матери погибшей 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
Судьба дочери и воспоминания о материЗа несколько месяцев до трагедии Ирину навестил ее бывший возлюбленный Валерий. Он признался, что совершил ошибку, не сделав ей предложение в свое время.
Дочь Ирины продолжила посещать тот же детский сад. Девочка помнит, что мать работала там воспитательницей. Она рассказывает о подарках, которые получала от нее, и говорит, что в будущем хочет выбрать ту же профессию.
На сегодняшний день Анне исполнилось 16 лет. По словам бабушки, отец уже освободился из мест лишения свободы, однако дочь с ним не поддерживает связь.