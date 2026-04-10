10 апреля 2026, 03:07

В Омске история молодой семьи, начавшаяся с романтики в поезде, обернулась жестоким финалом. Крики в телефонной трубке, испуганный ребенок, выстрел из ружья и долгие судебные разбирательства — за всем этим скрывается цепочка событий, которую близкие погибшей пытались остановить годами. Подробнее о трагедии — в материале «Радио 1».





Содержание Трегидия в Омске: убийство жены Знакомство в поезде и стремительный брак Насилие с первых дней семейной жизни Алкоголь, долги и первые тревожные сигналы Рождение дочери и попытка сохранить семью Домашнее насилие и страх перед разводом Возвращение к мужу и нарастающее напряжение Последний день жизни Ирины Судебные разбирательства Судьба дочери и воспоминания о матери

Трегидия в Омске: убийство жены

«Я убил Иру из ружья!.. Убил! Убил!!!», — произносил он.

Знакомство в поезде и стремительный брак

Насилие с первых дней семейной жизни

«Ира с девчонками отправилась в уборную прихорашиваться, а Илья ее якобы потерял и приревновал. Когда мы вышли из туалета, он ей вмазал со всего размаху. Ира заметила, что ее новоиспеченный муж выглядит как-то странно. Как выяснилось, на свадьбе Илья и его дружки приняли наркотики», — рассказала она.

Алкоголь, долги и первые тревожные сигналы

«Он отлынивает от работы, может уйти к пассажирам и напиться», — говорила она.

Рождение дочери и попытка сохранить семью

Домашнее насилие и страх перед разводом

«Но в разводе Ира сомневалась. Кому она будет нужна с маленькой дочкой на руках? Да и для Анечки родной отец лучше», — вспоминала мама погибшей.

Возвращение к мужу и нарастающее напряжение

«На работу в детский сад Ира часто приходила с синяками. Говорила, что зимой ребенку, бывает, нечего надеть. А в последнее время она признавалась, что не хочет возвращаться домой. Ее так любили дети», — говорила коллега.

Последний день жизни Ирины

«Папа достал палку, а потом мама превратилась в птичку и улетела», — говорила девочка.

«На месте преступления следователи увидели сильный беспорядок, на столе стояли пустые бутылки пива. Баллистическая экспертиза показала, что ружье находится в исправном состоянии. Поэтому без усилия, без нажатия на курок выстрелить не может. Кстати, у мужчины на это оружие нет разрешения. Таксист говорит, что в качестве оплаты его отдал пассажир. Оружие хранилось в шкафу, несмотря на то что дома был маленький ребенок», — добавил Лесовский.

Судебные разбирательства

Судьба дочери и воспоминания о матери