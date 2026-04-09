В Кемерове пациент кардиоцентра выпал из окна
В Кемерове пенсионер выпал из окна 12-этажного здания Кузбасского клинического кардиологического диспансера в Рудничном районе. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на собственный источник.
Известно, что 74-летний мужчина приехал на лечение в медучреждение из другого города.
«Неизвестно, дедушка сам выпал или его толкнули. На балконах камер нет, только в коридорах», — рассказал источник.
Отмечается, что мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства трагедии.
