Пытал кипятильником, насиловал годами и зачал ребёнка: отчим превратил жизнь падчерицы в ад, а мать закрывала на это глаза ради мужчины
Её звали Катя. Когда в их тесной квартире в Якутии появился отчим, девочке было всего четыре года. Поначалу всё выглядело спокойно. Новый мужчина жил с семьёй, мать чаще радовалась, а вечерний запах спиртного не сразу вызывал тревогу. Потом на свет появился младший брат. После этого детство малышки закончилось. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Лежала вся в кровиПостепенно Катя стала чужой в собственном доме. В 11 лет она взяла на себя весь быт и заботу о младших. На ней были пелёнки, ночные крики, каши, уборка и мусор. Отчим не выпускал её гулять. Подруг рядом не осталось. Каждый день шёл по одной схеме: школа и сразу домой. За плохие оценки или попытку выйти во двор он наказывал девочку кипятильником. Мать не вмешивалась.
В 2010 году в семье родился ещё один брат. В 2012-м появился пятый ребёнок. После этого взрослые всё чаще уходили из дома. Четверо малышей оставались на Кате. Во время очередных родов мать попала в больницу. Тогда пьяный отчим впервые пришёл ночью в комнату девочки. Он изнасиловал её и вышел на балкон курить. Катя осталась лежать в кровати, пропитанной кровью. От плача проснулись младшие. Девочка вытерла слёзы, успокоила детей и снова уложила их спать. Потом отчим пригрозил ей расправой.
«Если кому-нибудь расскажешь – сначала убью мать, потом тебя. Детей сдадут в приют», — произнес он.
Замершая беременностьЧерез несколько месяцев Катя сбежала. Два дня она пряталась в подъезде чужого дома. Там её нашли полицейские и надели наручники на тонкие детские запястья. Потом девочку отправили в реабилитационный центр на три месяца. Сначала мать написала отказ, но позже забрала дочь обратно.
Дома её ждал новый кошмар. Теперь травля началась в школе. Одноклассницы избивали девочку, заставляли красть деньги у родных и настраивали против неё учителей. Из-за этого Катю постоянно вызывали на педсоветы. С тринадцати лет отчим начал систематически её насиловать. Мать, которую он тоже избивал, делала вид, что ничего не замечает. А может, просто не хотела видеть правду. Всё вскрылось в январе 2014 года. На приёме у гинеколога выяснилось: девочка беременна. Беременность оказалась замершей. После этого ей сделали аборт.
Именно тогда Катя впервые рассказала всё гинекологу. Врач сразу сообщил об этом в правоохранительные органы. После этого отчима арестовали. Девочку вновь отправили в реабилитационный центр. На допросах она специально сказала, что насилие произошло только три раза. Школьница думала о младших братьях и сестре. Она надеялась, что за это ему дадут меньший срок. Во время очной ставки в СИЗО мужчина начал всё отрицать. Катя не выдержала. Она кричала, плакала и билась в истерике. Следователь дала ей успокоительное. Когда обвиняемый увидел состояние ребёнка, он не выдержал и признался.
Ты во всем виноватаНа суде, который пришёлся на её день рождения, адвокат рассказал, что мужчина давно состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Мать уверяла, что не знала об изнасилованиях. По её словам, она видела только побои и пыталась вмешаться. Суд назначил ему десять лет в специальной колонии для людей с психическими расстройствами. Через несколько месяцев он умер.
Когда родные рассказали матери о смерти мужа, она посмотрела на дочь и холодно сказала: «Это ты во всём виновата. Из-за тебя я осталась одна с четырьмя детьми. Из-за тебя его убили. Теперь ты и содержи моих детей». После этого мать настроила против Кати младших братьев и сестру. Прошли годы, но они до сих пор винят родственницу в смерти отца. С матерью девушка иногда поддерживает связь. Но простить её не может.