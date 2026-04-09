Два друга-«альпиниста» украли икру на 11 млн и получили сроки
Суд в Петропавловске-Камчатском вынес приговор двум местным жителям, обвиняемых в серии краж икры с рыбообрабатывающих предприятий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем канале в мессенджере Max.
По версии следствия, мужчины использовали альпинистское снаряжение, балаклавы и рации, чтобы проникать на склады незамеченными. Всего им удалось украсть более 90 куботейнеров с икрой на общую сумму 11 млн рублей.
Злоумышленников также пытались похитить еще 27 упаковок стоимостью свыше трех миллионов. Довести задуманное до конца им помешала охрана — преступники сбежали, бросив часть добычи, но вскоре их задержали.
Суд учел раскаяние подсудимых и частичное возмещение ущерба. В зависимости от роли и степени участия каждого, мужчинам назначили два года и пять лет лишения свободы условно с испытательными сроками.
