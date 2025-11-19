Педагог-балалаечник душил учеников пакетом и ставил на них эксперименты: леденящая душу история о подражателе Анатолия Сливко из Екатеринбурга
Шокирующая история произошла в Екатеринбурге. Преподаватель музыкального отделения общеобразовательной школы оказался подражателем советского серийного маньяка Анатолия Сливко, известного своими жестокими экспериментами над подростками. О «проверке» дыхания и слежке за детьми читайте в материале «Радио 1».
Странные увлечения педагога-балалаечника
33-летний Артём Ваганов был обычным, на первый взгляд, учителем балалайки и руководителем ансамбля «Обертон» в одной из екатеринбургских школ. Однако были у него крайне странные «увлечения», которые долгое время оставались тайной, пока кто-то из учеников-жертв не проговорился об инцидентах.
Позже по Сети разошлись ролики, на которых Артём сидит над лежащим мальчиком и держит пакет у него на голове. СМИ заговорили о происходящем 19 ноября.
«Он звал к себе детей от 10 до 15 лет под предлогом проверять оборудование для школы. А по итогу всё переходило в „проверку“ дыхания, где он брал пакет и так душил ребёнка до 30 минут, за это платил деньги им», – рассказал источник регионального портала E1.RU.
После того, как практики, истинная цель которых пока неизвестна, стали широко известны, родители учеников Ваганова обратились в полицию. Также они утверждают, что у педагога наблюдались резкие и спонтанные вспышки агрессии. С их слов, он мог поднять ученика за шкирку или очень грубо накричать, а при любых разбирательствах с руководством школы перекладывал всю вину на детей.
Кроме того, известно, что педагог постоянно навязчиво следил за своими учениками в соцсетях.
Делом заинтересовались правоохранительные органы: что грозит Ваганову?
Управление Следственного комитета России по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в осуществление действий, представляющих опасность для жизни. Теперь Артёму грозит до трёх лет лишения свободы с запретом на возвращение к трудовой деятельности в детских учреждениях.
Известно, что сейчас Ваганов находится под подпиской о невыезде.
«Ведётся расследование, педагог уволился по собственному желанию», – уточнили в школе, где он преподавал.
Что известно об Артёме Ваганове?
Об Артёме Ваганове известно немного: он работал в отделе дополнительного образования в школе №17 Екатеринбурга. Много лет он возглавлял детский балалаечный ансамбль «Обертон». Он не женат, детей нет. В настоящее время его телефон недоступен, поэтому журналистам не удалось пообщаться с ним и узнать мотивы его действий.
Примечательно, что его аккаунт в одной из соцсетей носит имя Анатолия Сливко, который также работал с детьми и душил их во время так называемых «испытаний на выносливость».
Кто такой Анатолий Сливко?
Анатолий Сливко – один из самых известных в СССР серийных убийц. Свои жестокие преступления он совершал в Ставропольском крае в период с 1964 по 1985 год. Он руководил туристическим клубом «ЧЕРГИД» и водил школьников в походы.
Сливко причастен к убийству не менее пяти мальчиков в возрасте от 11 до 15 лет. Все свои расправы, включая расчленение, он снимал на камеру, а наблюдения и выводы записывал в дневник. Первую свою жертву, имя которой он так и не озвучил, он убил 2 июня 1964 года. Тело школьника он расчленил и выбросил в реку Кубань. Трёх следующих жертв он закопал в лесу. Последнее убийство он совершил 23 июля 1985 года. Арестовать маньяка удалось лишь 28 декабря.
Показания на руководителя турклуба дали его воспитанники, после чего милиционеры нагрянули с обыском в его рабочий кабинет. Там обнаружили тайник с обувью пропавших подростков, видеоплёнки и фотографии с расчленёнными телами. Сливко не стал отпираться и сознался в совершённых им зверствах, во всех подробностях пересказав всё правоохранителям.
Суд над Анатолием Сливко состоялся летом 1986 года. Его приговорили к смертной казни и расстреляли спустя три года – 16 сентября 1989 года в Новочеркасской тюрьме.