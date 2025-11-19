«Само пройдёт»: Россиянин три дня ходил со стаканом в заднем проходе
В Красногорске врачи извлекли стеклянный стакан из прямой кишки пациента
В Красногорске врачи извлекли стеклянный стакан из прямой кишки пациента. Сообщение об этом опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
42-летний мужчина обратился к медикам с жалобами на проблемы. Обследование показало наличие в прямой кишке стакана.
«Как он там оказался, пациент не сказал, но все три дня надеялся, что стакан выйдет сам естественным путем», — сказано в публикации.Медики провели часовую операцию. Стеклянный предмет требовал особой осторожности, чтобы он не разбился и не повредил внутренние органы. Врачи успешно извлекли инородное тело.
Накануне в Москве 19-летний юноша попал в больницу после того, как ввёл себе в задний проход электрическую зубную щетку.