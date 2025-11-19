«Само пройдёт»: Россиянин три дня ходил со стаканом в заднем проходе

19 ноября 2025, 16:31

В Красногорске врачи извлекли стеклянный стакан из прямой кишки пациента

Фото: Istock/shark_749

В Красногорске врачи извлекли стеклянный стакан из прямой кишки пациента. Сообщение об этом опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».





42-летний мужчина обратился к медикам с жалобами на проблемы. Обследование показало наличие в прямой кишке стакана.

«Как он там оказался, пациент не сказал, но все три дня надеялся, что стакан выйдет сам естественным путем», — сказано в публикации.