Учитель балалайки из Екатеринбурга душил детей пакетами, подражая маньяку Сливко
В Екатеринбурге 33-летний руководитель детского ансамбля «Обертон» Артём Ваганов оказался подозреваемым в жестоком обращении с детьми. По информации Telegram-канала Baza, педагог заманивал учеников в пугающие «игры» и душил их пакетами, якобы проверяя дыхание.
Как оказалось, дети приходили в конвульсии, после чего пакет снимался. Родители рассказали, что Ваганов часто проявлял агрессию на занятиях: мог грубо накричать или поднять ребёнка за шкирку. При этом в присутствии взрослых педагог «строил из себя ангела» и обвинял детей во лжи.
В соцсетях он использовал несколько аккаунтов, один из которых учитель зарегистрировал под псевдонимом «Анатолий Сливко» — в честь известного советского маньяка, убивавшего мальчиков-подростков и устраивавшего им «испытания на выносливость». Сейчас проверкой действий Ваганова занимаются правоохранительные органы.
