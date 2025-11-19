Учитель балалайки из Екатеринбурга душил детей пакетами, подражая маньяку Сливко

19 ноября 2025, 16:45

Фото: iStock/Dejan Markovic

В Екатеринбурге 33-летний руководитель детского ансамбля «Обертон» Артём Ваганов оказался подозреваемым в жестоком обращении с детьми. По информации Telegram-канала Baza, педагог заманивал учеников в пугающие «игры» и душил их пакетами, якобы проверяя дыхание.