Пьяное укачивание россиянки привело к трагическому падению младенца
В Екатеринбурге суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы. Поводом для обвинения послужило падение младенца из кроватки. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
Инцидент произошёл в августе. Четырёхмесячный ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью. По информации пресс-службы, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда укладывала малыша спать.
Она положила младенца в кроватку и начала её сильно раскачивать. Из-за этого открылся подвижный борт, ребёнок выпал, ударился головой об пол и получил телесные повреждения. Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Первое заседание по делу пройдёт в Чкаловском районном суде 20 ноября.
Ранее в Туве двухлетний мальчик, за которым присматривал пьяный отец, замёрз и умер.
