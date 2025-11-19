Достижения.рф

Пьяное укачивание россиянки привело к трагическому падению младенца

Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о гибели ребёнка после падения из кроватки
Фото: Istock/Moha El-Jaw

В Екатеринбурге суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы. Поводом для обвинения послужило падение младенца из кроватки. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.



Инцидент произошёл в августе. Четырёхмесячный ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью. По информации пресс-службы, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда укладывала малыша спать.

Она положила младенца в кроватку и начала её сильно раскачивать. Из-за этого открылся подвижный борт, ребёнок выпал, ударился головой об пол и получил телесные повреждения. Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Первое заседание по делу пройдёт в Чкаловском районном суде 20 ноября.

Ранее в Туве двухлетний мальчик, за которым присматривал пьяный отец, замёрз и умер.

Ольга Щелокова

