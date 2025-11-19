Пьяное укачивание россиянки привело к трагическому падению младенца

19 ноября 2025, 16:56

Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о гибели ребёнка после падения из кроватки

Фото: Istock/Moha El-Jaw

В Екатеринбурге суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы. Поводом для обвинения послужило падение младенца из кроватки. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.