Педофил из Петербурга спал с мужчинами*, насиловал детей и вынимал их кишки: что известно о маньяке 90-х и почему он избежал наказания?
В 1990-х годах Санкт-Петербург пережил страшные события, связанные с Игорем Иртышовым. Его преступления против детей до сих пор вызывают ужас и отвращение. В материале «Радио 1» подробно расскажем, что творил маньяк.
Неблагополучная семьяИгорь Иртышов родился и вырос на хуторе Красный в Краснодарском крае. Его семья не отличалась благополучием: оба родителя страдали от алкоголизма. С раннего возраста парень испытывал трудности в общении с другими детьми. Он был физически слаб и не мог участвовать в активных играх, из-за чего часто становился объектом насмешек. Когда ребенку исполнилось семь, его жизнь изменилась еще больше — Игорь попал в автокатастрофу. Врачи поставили диагноз: олигофрения с умеренной степенью дебильности. К этому времени отец уже ушел из семьи, а мать, не желая заботиться о ребенке с особенностями, отправила его в интернат для умственно отсталых детей. Там ему было непросто: сверстники часто издевались, а однажды все закончилось ужасным инцидентом — мальчика напоили и подвергли сексуальному насилию.
Взрослая жизнь в Москве и ПетербургеПосле интерната Иртышов стал столяром, но работать по специальности не захотел. Он мечтал о легкой и прибыльной жизни, поэтому отправился в Москву в поисках счастья. Однако столица не оправдала его ожиданий. Юноша перебивался случайными заработками, часто страдал от голода. В начале 1990-х он переехал в Санкт-Петербург, где устроился посудомойщиком в кафе, а потом стал официантом. Он часто получал предложения от клиентов продолжить общение в более близкой обстановке. Игорь соглашался и зарабатывал деньги. Чтобы привлечь внимание, он начал менять свой стиль: стал носить модную одежду и перекрасил волосы. Женщины обращались к нему не так часто, в основном его услугами пользовались мужчины с особыми предпочтениями в сексе*.
Захотел насиловать детейПервое изнасилование Иртышов совершил в декабре 1993 года. Позже, на допросах, мужчина просто сказал, что ему «так захотелось». Выбирая жертв, он предпочитал маленьких и слабых детей, которые не могли сопротивляться. В тот день его внимание привлекли трое школьников 10–11 лет. Игорь решил, что они идеально подойдут. С ножом в руках он подошёл к детям. Один мальчик успел убежать, но двое других попали к маньяку. Угрожая оружием, педофил увёл их в лес, напоил чем-то из фляги и поочерёдно изнасиловал. После этого оставил детей на месте преступления. Родители пострадавших обратились в полицию, но поймать маньяка сразу не удалось — он успел скрыться.
Несмотря на ужасные преступления, Иртышов продолжал вести обычную жизнь. В феврале 1994 года его снова охватило жуткое влечение. Будучи пьяным, он заметил 9-летнего мальчика и последовал за ним в жилой дом. В лифте, когда двери закрылись, он начал душить ребёнка. Школьник потерял сознание, и педофил изнасиловал его. Позже на допросах он не мог объяснить свои действия и говорил, что не планировал убивать, но алкоголь сыграл свою роль. Испугавшись, мужчина сбежал, оставив тело на лестничной клетке.
Голуби на чердакеПолиция активно искала преступника, проверяя всех, кто имел проблемы с законом. Однако Игорь, не имея криминального прошлого, спокойно продолжал гулять на свободе. В мае 1994 года он совершил ещё одно нападение, которое шокировало всех своей жестокостью. На улице маньяк встретил 10-летнего мальчика, разговорился с ним и предложил показать голубей на чердаке одного из домов. Доверчивый ребёнок пошёл за незнакомцем и стал жертвой чудовищного изнасилования. После него Иртышов разорвал мальчику промежность руками и ушёл. Ребёнок, истекающий кровью, сумел выбраться. Соседи вызвали скорую помощь, его удалось спасти, но он остался инвалидом на всю жизнь. Спустя месяц педофил напал на двух школьников 11 и 12 лет. Под угрозой ножа он увёл их в безлюдное место у берега Невы.
Маньяк терроризирующий городКогда по телевизору сообщили о маньяке, терроризирующем город, Игорь только подогрел свой интерес. Однако в сентябре 1994 года он допустил серьезную ошибку. На этот раз его целью стал 15-летний подросток. Преступник последовал за юношей в лифт и ударил его по голове, но не смог лишить сознания. Парень неожиданно начал сопротивляться, и маньяк растерялся — Игорь привык к покорным детям. В лифте завязалась борьба, и когда двери открылись на одном из этажей, юноша вырвался и побежал, привлекая внимание соседей. Испугавшись, Иртышов сбежал через черный ход. Но страх не остановил его. Вскоре он заметил 9-летнего мальчика, который заходил в соседний дом. Не опасаясь последствий после неудачи, мужчина последовал за ребенком в лифт. Там он задушил школьника, утащил его в подсобку на 15-м этаже и совершил насилие. После этого он проявил чудовищную жестокость: руками разорвал промежность мальчика и вырвал почти 9 метров кишечника. Оставив окровавленные органы на лестнице, он сбежал, прихватив с собой школьный рюкзак с черепашками. Истекающий кровью ребенок нашёл силы добраться до своей квартиры на 13‑м этаже. Мать, увидев сына, немедленно вызвала скорую.
Первые важные уликиПосле последнего нападения у следствия наконец-то появились важные улики. Подросток, который чуть не стал жертвой в лифте, помог создать фоторобот нападавшего. На месте преступления нашли отпечатки пальцев маньяка. Портрет преступника распечатали на листовках, опубликовали в газетах и показали по телевизору. Ключевую роль в задержании преступника сыграл его неосторожный поступок: он похвастался перед одним из своих друзей рюкзаком жертвы, на котором были следы крови. Испуганный приятель решил сообщить об этом в милицию.
28 ноября 1994 года Иртышова задержали. Сначала он пытался отрицать свою вину, а потом стал изображать психическое расстройство, надеясь, что его отправят на принудительное лечение вместо тюрьмы. Суд начался только в мае 1996 года. В итоге ему предъявили обвинения по 15 статьям, признали виновным и приговорили к смертной казни. Но из-за моратория на неё в России он получил пожизненный срок. В феврале 2021 года педофил умер в тюрьме от сердечной недостаточности.