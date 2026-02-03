Подросток в Москве откусил язык педофилу в попытке защититься
В Москве произошел шокирующий инцидент. 16-летний парень из Воронежской области подвергся нападению со стороны 29-летнего мигранта. Это случилось в сквере рядом с Белорусским вокзалом. Об этом пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».
Летом подросток приехал в столицу на музыкальный фестиваль. После его завершения он остался в Москве, фактически бомжуя. В один из августовских вечеров россиянин встретил кыргызстанца, который предложил ему гашиш. После употребления наркотика парень потерял бдительность. В этот момент злоумышленник напал на него и изнасиловал*. Несмотря на угрозы и физическое превосходство нападавшего, юноша проявил невероятную смелость. Он яростно сопротивлялся и в критический момент откусил часть языка педофила. Это вызвало ярость преступника, который чуть не задушил подростка. Однако он остановился, когда юноша потерял сознание.
После нападения мигрант сбежал, прихватив рюкзак жертвы с личными вещами. Правоохранительные органы задержали его в тот же день. Следствие доказало вину злоумышленника в покушении на убийство и сексуальном насилии. Тверской суд приговорил его к 19 годам лишения свободы.
