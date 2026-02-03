Подросток в Москве откусил язык педофилу в попытке защититься

03 февраля 2026, 13:46

Фото: iStock/blinow61

В Москве произошел шокирующий инцидент. 16-летний парень из Воронежской области подвергся нападению со стороны 29-летнего мигранта. Это случилось в сквере рядом с Белорусским вокзалом. Об этом пишет Telegram-канал «‎МК: срочные новости».