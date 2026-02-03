В Кузбассе при пожаре погиб ребенок, которого мать оставила в квартире одного
В Топках Кемеровской области 2 февраля при пожаре погиб пятилетний мальчик. Об этом сообщили в управлении следственного комитета по Кузбассу.
По данным ведомства, мать оставила ребенка одного дома, а сама ушла в магазин. Когда женщина вернулась, она обнаружила в квартире сильное задымление, однако найти сына самостоятельно не смогла и вызвала экстренные службы.
«На момент прибытия первого подразделения из-под крыши шел дым. Пожарные, ликвидируя возгорание на кухне, обнаружили в доме тело ребёнка. Всего к тушению привлекались четыре единицы техники и 12 человек личного состава», — пишет «Сiбдепо» со ссылкой на МЧС Кузбасса.
Отмечается, что ребенок погиб от отравления угарным газом, несмотря на проведение реанимационных мероприятий.
В областном СК сообщили VSE42.RU, что по факту возгорания возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предполагается, что причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Расследование инцидента находится на особом контроле. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы для установления всех обстоятельств.