В Кузбассе при пожаре погиб ребенок, которого мать оставила в квартире одного

В Топках Кемеровской области 2 февраля при пожаре погиб пятилетний мальчик. Об этом сообщили в управлении следственного комитета по Кузбассу.





По данным ведомства, мать оставила ребенка одного дома, а сама ушла в магазин. Когда женщина вернулась, она обнаружила в квартире сильное задымление, однако найти сына самостоятельно не смогла и вызвала экстренные службы.





«На момент прибытия первого подразделения из-под крыши шел дым. Пожарные, ликвидируя возгорание на кухне, обнаружили в доме тело ребёнка. Всего к тушению привлекались четыре единицы техники и 12 человек личного состава», — пишет «Сiбдепо» со ссылкой на МЧС Кузбасса.