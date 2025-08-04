Педофил из Тольятти связал, изнасиловал и убил 40 девочек, но остался безнаказанным, и с удовольствием раскрыл подробности убийств
В истории России зафиксировано множество маньяков, каждый из которых оставил свой зловещий след. Однако одним из самых ужасных преступников конца 1990-х годов стал Олег Рыльков, известный как Тольяттинский потрошитель. Этот серийный убийца совершил изнасилования более 40 детей и долгое время укрывался от правоохранительных органов, продолжая свою преступную деятельность. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Изнасиловал оральноОлег Рыльков, который в начале 1990-х годов вел обычную жизнь, вскоре стал известен как серийный преступник. Первоначально он занимался грабежами и подделкой денег, однако в 1992 году его преступная деятельность приняла ужасающий поворот. Во время одного из грабежей он столкнулся с восьмилетней девочкой, которую орально изнасиловал, угрожая ей расправой в случае раскрытия его преступления.
С этого момента Рыльков стал нацеливаться на детей, поджидая их на улицах и используя обман, чтобы попасть в их дома под предлогом просьбы о помощи. Его манипуляции и доверчивость жертв позволяли ему безнаказанно совершать преступления. К 1995 году количество его жертв возросло, он стал проявлять все большую жестокость. В этот период Рыльков также начал насильно вступать в половые отношения со своей супругой, связывая ее и угрожая расправой. Это поведение стало причиной её ухода из семьи после первого подобного инцидента, который продолжался семь часов. Позже выяснилось, что преступник убедил свою жену, что больше не будет насиловать её, и она вернулась к нему. В итоге это повторялось несколько раз, но она так и не обратилась в милицию.
Первое убийствоВпервые Рыльков совершил убийство в 1996 году, когда он обманом заманил знакомую ему маленькую девочку в заброшенный бункер. Там маньяк изнасиловал ребёнка, а затем задушил её. Тело бедной жертвы было обнаружено только через два дня, и, несмотря на множество свидетельских показаний, правоохранительным органам не удалось выйти на след педофила.
Жестокость Рылькова с каждым днем нарастала. Он ощущал свою безнаказанность, что лишь усиливало его извращенные наклонности, требовавшие все более ужасных преступлений. Однажды, проснувшись на берегу реки, он заметил рядом маленькую восьмилетнюю девочку. По его словам, малышка так привлекла его внимание, что он захотел «забрать» ее образ. Педофил подкрался к ней, связал её, жестоко надругался и затем убил. Но на этом маньяк не собирался останавливаться. Он вырезал у несчастной кишки и отрезал ей уши, забрав эти ужасные трофеи с собой. Позже, во время задержания, он с особым удовольствием рассказывал об этом.
Маньяка задержали всего в километре от места преступленияРыльков был задержан 2 июля 1997 года по случайности. В тот день он постучал в квартиру своих знакомых и попросил позвонить. 16-летний подросток, находившийся дома с младшей сестрой, не заподозрил опасности и открыл дверь, впустив маньяка. Интересно, что Рыльков оказался соседом своих жертв, и они искренне полагали, что он пришёл просто в гости. Однако, когда из комнаты вышла девятилетняя девочка, планы убийцы изменились. На кухне он схватил нож и попытался расправиться с подростком. Парень успел подставить руку, и нож сломался.
Несмотря на это, Рыльков был значительно сильнее 16-летнего юноши и легко повалил его, начав душить. К счастью, именно присутствие младшей сестры помогло подростку выжить. Маньяк стремился изнасиловать девочку, поэтому связал её брата и ударил его несколько раз топором по голове, полагая, что убил. На самом деле подросток лишь потерял сознание. Рыльков вернулся к своей первоначальной цели, забыв о парне. Он связал девятилетнюю девочку, изнасиловал её и тоже нанес ей несколько ударов топором. Уверенный в своей безнаказанности, он собрал ценности из квартиры, закрыл дверь и спокойно ушёл.
Тем временем 16-летний юноша пришёл в себя и, осознав произошедшее, начал звать на помощь из окна. Прохожие услышали его крики, и вскоре маньяка задержали всего в километре от места преступления.
Множество преступлений Рылькова можно было избежатьМаньяк-педофил впервые попал в поле зрения правоохранительных органов в 1992 году, но расследование не проводилось, сотрудники милиции отрицали связь между изнасилованиями. Помимо этого, он несколько раз задерживался за другие преступления, включая попытки расплатиться фальшивыми купюрами. Удивительно, но однажды он сидел перед следователем под собственным портретом с сообщением о розыске, и на это не обратили внимания.
Рыльков, пойманный за свои преступления, признался во всех злодеяниях, включая изнасилование более 40 несовершеннолетних. Суд приговорил его к смертной казни, но 6 мая 1999 года президент Российской Федерации Борис Ельцин помиловал всех приговоренных к смертной казни единым указом. Наказание было заменено на пожизненное заключение, поэтому маньяк остается в исправительной колонии строгого режима.