Педофил из Тольятти связал, изнасиловал и убил 40 девочек, но остался безнаказанным, и с удовольствием раскрыл подробности убийств

04 августа 2025, 18:03

Фото: iStock/Dejan Markovic

В истории России зафиксировано множество маньяков, каждый из которых оставил свой зловещий след. Однако одним из самых ужасных преступников конца 1990-х годов стал Олег Рыльков, известный как Тольяттинский потрошитель. Этот серийный убийца совершил изнасилования более 40 детей и долгое время укрывался от правоохранительных органов, продолжая свою преступную деятельность. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Изнасиловал орально Первое убийство Маньяка задержали всего в километре от места преступления Множество преступлений Рылькова можно было избежать

Изнасиловал орально

Фото: iStock/SB Arts Media



Фото: iStock/Daniel Teemant

Первое убийство

Маньяка задержали всего в километре от места преступления

Фото: iStock/Dmytro Diedov



Множество преступлений Рылькова можно было избежать