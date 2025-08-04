Под Судаком в Крыму автомобиль съехал с дороги в балку
В районе города Судака (Крым) легковой автомобиль Mercedes выехал за пределы проезжей части, перевернулся и оказался в балке глубиной около 75 метров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
По данным ведомства, авария произошла вечером на трассе Приветное — Морское. В результате происшествия пассажиры были заблокированы внутри иномарки.
На место прибыли спасатели «КРЫМ-СПАС», пожарные, сотрудники Госавтоинспекции и врачи. Одному из пострадавших провели иммобилизацию шейного отдела позвоночника и с помощью спецснаряжения вытащили из машины на дорогу и передали в руки медиков. Ещё троих пострадавших осмотрели врачи скорой помощи.
Ранее сообщалось о столкновении поезда и автобуса в Ленобласти. В результате происшествия погибла 68-летняя пассажирка автобуса. Также различные травмы получили 12 человек.
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