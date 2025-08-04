Под Судаком в Крыму автомобиль съехал с дороги в балку

04 августа 2025, 13:04

Под Судаком, на трассе Приветное — Морское, иномарка съехала в 57-метровую балку

Фото: iStock/Rusli Mowuu

В районе города Судака (Крым) легковой автомобиль Mercedes выехал за пределы проезжей части, перевернулся и оказался в балке глубиной около 75 метров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.