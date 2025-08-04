Российский школьник нарисовал свастику в песочнице и был задержан

04 августа 2025, 13:17

В Томской области задержали подростка, нарисовавшего свастику в песочнице

Фото: iStock/Yingko

В Томской области спецназ задержал 16-летнего подростка по подозрению в реабилитации нацизма (части 3 статьи 354.1 УК). Об этом сообщает региональное управление МВД.