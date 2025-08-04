Российский школьник нарисовал свастику в песочнице и был задержан
В Томской области спецназ задержал 16-летнего подростка по подозрению в реабилитации нацизма (части 3 статьи 354.1 УК). Об этом сообщает региональное управление МВД.
По версии следствия, вечером 8 июня школьник начертил ногой свастику и «текст экстремистской направленности» в песочнице на детской площадке во дворе жилого дома. Позже его заставили записать видео с извинениями, в котором он признался, что написал признание в любви к Адольфу Гитлеру. Также выяснилось, что ранее парень размещал в соцсетях «символику криминального движения», запрещенного в РФ.
В отношении подростка составили административный протокол за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ). По уголовной статье ему грозит до трех лет лишения свободы.
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