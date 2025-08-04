В Крыму Mercedes упал в 75-метровый овраг, все выжили
На южнобережном шоссе в Крыму произошло серьёзное ДТП: ночью на мокром серпантине водитель Mercedes не справился с управлением, сообщают Аргументы недели.
Машина съехала с трассы, несколько раз перевернулась и рухнула в овраг глубиной около 75 метров.
«Пассажиры оказались заблокированы внутри автомобиля», — рассказали крымские спасатели.
К утру их эвакуировали со дна оврага и передали врачам с различными травмами. Выяснить, сыграли ли роль в спасении системы безопасности авто или же пассажирам просто повезло, пока не удалось. Информации о судьбе самого автомобиля также нет.