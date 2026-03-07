Педофил насиловал своих детей, показывал им порно и бил за отказ от интимной близости, а мать не интересовалась жизнью малышей. Подробности
Отец долго мучил своих детей. Он сделал жизнь девочки и мальчика ужасной, превратив их в жертв домашнего насилия. Суд наказал виновного строго. Подробности ужасной истории читайте в материале «Радио 1».
Насиловал сына и дочкуЖитель Югры, родившийся в 1978 году, в течение десяти лет жестоко обращался со своими детьми. С 2014 года по июль 2024 года он насиловал сына и дочь. Отец запугивал их и бил, когда они пытались сопротивляться или сообщить о происходящем. Мужчина также показывал им порнографические материалы через интернет.
Неизвестно, где была мать в течение всех этих лет. Также непонятно, почему другие родственники и знакомые не заметили происходящее. Дети пережили тяжелые испытания и находились в подавленном состоянии. Суд допросил их и законного представителя, а также свидетелей. Исследовали медицинские заключения, аудиозаписи и другие улики. Следователи собрали все необходимые доказательства. Вину отца полностью подтвердили.
Отец признал свою винуПодсудимый признал свою вину на предварительном следствии. Он совершил несколько преступлений, включая изнасилование несовершеннолетней, насильственные действия сексуального характера с ребенком младше 14 лет, распространение порнографических материалов среди детей и жестокое обращение с несовершеннолетними. Суд первой инстанции признал его виновным и назначил 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Однако Верховный Суд России, учитывая тяжесть преступлений, увеличил срок до 19 лет. После отбытия наказания осужденный будет находиться под ограничениями еще два года. Также ему запретят посещать места, где собираются дети. Кроме того, пострадавшие подали иски о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил их требования и взыскал с отца по 1 000 000 рублей для каждого ребенка.