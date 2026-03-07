07 марта 2026, 03:32

Фото: iStock/PORNCHAI SODA

Отец долго мучил своих детей. Он сделал жизнь девочки и мальчика ужасной, превратив их в жертв домашнего насилия. Суд наказал виновного строго. Подробности ужасной истории читайте в материале «Радио 1».





Содержание Насиловал сына и дочку Отец признал свою вину

Насиловал сына и дочку

Отец признал свою вину